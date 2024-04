Soulè-Napoli, Manna lavora al colpo: la Juventus fissa il prezzo

Possibile trattativa con la Juventus in estate. Il Napoli chiede nuovamente informazioni per il calciatore, con i bianconeri abili a fissare la cifra.

L’asse di mercato Napoli-Juventus sembrerebbe essersi notevolmente scaldata dopo gli eventi delle ultime settimane. Colei che fino a qualche anno fa appariva come una strada impercorribile, abile a far cadere nella spirale delle critiche chiunque vi passasse su, negli ultimi mesi ha infatti conosciuto più di qualche temerario viaggiatore. Il primo nome è chiaramente quello di Giuntoli, che ad oggi promette di portare in bianconero anche Pompilio, Mantovani e altri fidi membri del suo fu staff azzurro. Direzione opposta, invece, è pronto a partire Manna, che da nuovo Ds partenopeo potrebbe portare a Napoli un proprio pupillo. Trattasi di Matias Soule, per la quale la Juventus avrebbe fissato la cifra di mercato.

Soulè, la Juventus risponde al Napoli

Ha cominciato a serpeggiare qualche giorno fa all’ombra del Vesuvio la possibile pista di mercato che vedrebbe Matias Soulè in direzione Napoli. Il classe 2003, attualmente in prestito al Frosinone, sarebbe infatti finito nel mirino di Giovanni Manna, che in vista della sua imminente avventura in azzurro vorrebbe regalare al popolo partenopeo un super colpo. Il pupillo del Ds è quindi stato adocchiato dal Napoli, stupito dalle richieste della Juventus.

Secondo Tuttosport infatti, i bianconeri non avrebbero chiuso la porta agli azzurri, aprendo a una possibile cessione del prodigio argentino. Fra i 45 e i 50 milioni, quindi, il prezzo fissato da Giuntoli, che spaventa le casse societarie azzurre ma che rappresenta l’effettivo valore di mercato del giovane. Dopo essersi messo in mostra in bianconero sul finire dell’annata 22/23, Soulè ha infatti raggiunto quota 10 gol e 2 assist in 28 partite di Serie A giocate in maglia Frosinone, facendo letteralmente impazzire tutte le società a lui interessate.

Soulè-Napoli, come il matrimonio potrebbe funzionare

Per mandare in orbita una trattativa, purtroppo, non basta il solo interesse di una squadra e l’apertura alla cessione dell’altra. Numerosi fattori vanno infatti sondati, e in casa Napoli essi sono rappresentati dalla presenza di Politano e Ngonge nello stesso ruolo nella quale Soulè è solito agire. Sulla fascia destra, quindi, i due slot sono già occupati da due certezze per il prossimo anno, sebbene per l’argentino si potrebbe arrivare a un compromesso. Fra le tante voci di mercato che girano in ottica Napoli infatti, la più calda riguarda quella inerente al prossimo allenatore, da tutti dipinto come Vincenzo Italiano.

L’attuale mister della Fiorentina potrebbe quindi portare il 4-2-3-1 all’ombra del Vesuvio, inserendo in quel di Napoli il ruolo del trequartista tanto caro allo stesso Soulè. Chiaro quindi come tale unione potrebbe funzionare ma solo dopo un’attenta analisi e un lavoro ad hoc sul modulo e sui propri calciatori. D’altronde, nonostante siano cifre accessibili e non esagerate, un investimento da 45/50 milioni rappresenta sempre un grosso rischio per le società calcistiche.