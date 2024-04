Monza-Napoli, potrebbe accadere per la prima volta: non è mai successo in Serie A

Il Napoli è atteso domani pomeriggio dalla sfida contro il Monza di Palladino: c’è un tabù da sconfiggere per gli uomini di Calzona.

Manca sempre meno alla sfida di domani tra Napoli e Monza. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 15:00 all’U-Power Stadium di Monza. Il Napoli, dopo la bruttissima sconfitta interna contro l’Atalanta è chiamato a rialzarsi.

Le speranze di qualificazione alla prossima Champions League per gli ormai ex Campioni d’Italia sono ridotte al minimo. La vittoria della Roma nel derby contro la Lazio, infatti, allontana il Napoli a ben 10 punti di distanza dal quinto posto che significa Champions League. In queste ultime giornate di campionato, il Napoli proverà a concludere in maniera dignitosa una stagione da dimenticare, prima di iniziare la prossima con la speranza che sia migliore di quella che si sta concludendo.

Il Monza, dal canto suo, sta disputando una buona stagione. La squadra di Raffaele Palladino ha intervallato buone prestazioni ad altre di livello inferiore. I biancorossi, però, saranno molto stimolati a fare risultato pieno davanti ai propri tifosi perchè in caso di tre punti, aggancerebbero proprio il Napoli in classifica.

Monza-Napoli, un tabù da sfatare per gli azzurri

Il match contro il Monza nasconde moltissime insidie per il Napoli. La stagione negativa degli azzurri, poi, ha dimostrato che nessun avversario è facile da battere e che nessun risultato è scontato.

Nel match di domani, poi, gli azzurri dovranno fare i conti anche con la storia. Il Napoli, infatti, in caso di vittoria, sfaterebbe un tabù. La squadra di Calzona non ha mai vinto in Serie A contro i brianzoli. Lo scorso anno, a campionato conquistato, il Napoli di Spalletti crollò per 2-0 sotto i colpi di Dany Mota e l’ex Andrea Petaagna.

Il Napoli, infatti, ha vinto solo in due occasioni contro il Monza fuori casa. La prima vittoria è arrivata in Coppa Italia, mentre la seconda in Serie B. In entrambe le occasioni il Napoli si è imposto con il risultato di 0-1.

In generale, Napoli e Monza si sono affrontati per 15 volte. In sei occasioni il Napoli ha trovato la vittoria, mentre per altrettante 6 volte si è dovuto accontentare del pareggio. Le vittorie del Monza ammontano a quota tre.

Anche il confronto sulle reti segnate è in favore dei partenopei che hanno segnato ben 19 gol contro gli 11 dei brianzoli.