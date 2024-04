Napoli, Meluso avvistato allo stadio: stava osservando l’obiettivo per l’attacco

Mercato Napoli, gli azzurri hanno in programma una rivoluzione totale in attacco: Meluso osserva allo stadio il prossimo obiettivo.

La stagione in corso ha inevitabilmente evidenziato le scelte di mercato sbagliate quest’estate. L’ultima sconfitta contro l’Atalanta ha messo a serio rischio la qualificazione in Champions League, obiettivo stagionale prefissato ad inizio stagione. Calzona ora è chiamato ad una vera e propria impresa.

A prescindere dal risultato finale in classifica è attesa per quest’estate una rivoluzione totale in casa Napoli. Il punto di partenza è la scelta del nuovo uomo di mercato, con Manna in testa alla lista dei candidati al ruolo di ds. Da questo poi verrà la scelta del nuovo allenatore. Ma anche per quanto riguarda gli effettivi in rosa, ci sono tante considerazioni da fare.

Meluso, occhi sul nuovo obiettivo di mercato del Napoli: di chi si tratta

Un reparto che subirà profondi cambiamenti è l’attacco. Il futuro di Osimhen al Napoli è in forte dubbio. Una sua eventuale cessione porterebbe nelle casse del Napoli un’ingente somma di denaro, che sarà poi reinvestita per rinforzare la rosa. In caso di partenza di Osimhen il suo naturale sostituto è uno tra Raspadori e Simeone, punte di riserva del Napoli.

L’edizione odierna de Il Mattino rivela però che sia Raspadori che Simeone sono in uscita. Ecco quindi che Meluso si è mosso per individuare il possibile sostituto. Ieri infatti ha assistito all’anticipo di Serie A tra Salernitana e Sassuolo all’Arechi, per visionare Andrea Pinamonti.

Il Napoli osserva Pinamonti del Sassuolo

Salernitana-Sassuolo è terminata con un inaspettato 2-2. Un pareggio che la Salernitana ha conquistato negli ultimissimi minuti di partita. Un risultato che sostanzialmente inguaia entrambe le compagini, ora sempre più vicine alla retrocessione in Serie B.

Ecco quindi che si apre l’opportunità Pinamonti per il Napoli, che nel match in questione ha anche segnato un gol, che però è stato annullato dal VAR. L’attaccante italiano alla fine si è rifatto con un assist per Bajrami.

Gli azzurri potrebbero approfittare del periodo nero del Sassuolo per acquistare l’ex Inter come attaccante di riserva. Un’operazione che sembrerebbe alla portata del Napoli dal punto di vista economico, specialmente se il club emiliano dovesse retrocedere in Serie B alla fine del campionato. Staremo a vedere se le indiscrezioni di mercato saranno confermate nei mesi a venire. Intanto gli azzurri osservano.