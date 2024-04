Rivoluzione Napoli, non solo Manna: De Laurentiis prende un altro dirigente

Negli ultimi giorni, è stato preannunciato che Giovanni Manna sarà il nuovo DS del Napoli. Occhi puntati anche su un altro dirigente interessante.

Il Napoli sembra ormai aver avviato il processo di rifondazione in vista della prossima stagione, dove si dovrà rialzare la testa dopo una stagione da dimenticare. Gli azzurri hanno iniziato ad apportare i primi cambi partendo dal punto di vista dirigenziale, per poi passare a quelli sul lato sportivo.

Dopo l’annuncio di Giovanni Manna come prossimo Direttore Sportivo, è caccia ad altri dirigenti da inserire in società. Forte interesse per un dirigente che presto potrebbe accasarsi anch’egli al Napoli per avviare la rifondazione del club.

Napoli, dopo Manna pronto un altro colpo per la dirigenza: di chi si tratta

La stagione ormai volge verso il termine, con sole otto partite di Serie A rimaste da disputare prima della chiusura definitiva di quest’annata. Il Napoli purtroppo non è stato tra i club protagonisti come nella passata stagione, con gli azzurri che hanno deluso totalmente le attese di inizio stagione. Purtroppo l’andamento negativo di questa stagione è stato frutto di scelte societarie sbagliate ed interventi urgenti non effettuati sulla rosa. Per evitare questi errori, il presidente De Laurentiis sta agendo già da ora per rivoluzionare la società. È ormai imminente l’arrivo di Manna come nuovo Direttore Sportivo, ma potrebbe non essere l’unico dirigente in arrivo. Difatti Valter De Maggio durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli ha annunciato che il Napoli sarebbe interessato ad un altro dirigente da inserire nel proprio organico societario:

“Posso darvi una notizia in esclusiva. Il Napoli, oltre a Giovanni Manna, sta valutando un ulteriore profilo per farne il nuovo responsabile del settore giovanile. Si tratta di Saby Mainolfi, attuale responsabile delle giovanili della Juve Stabia. La rinascita della scugnizzeria potrebbe essere affidata a lui”.

Dunque De Laurentiis parrebbe intenzionato a rivoluzionare completamente il suo Napoli, apportando modifiche sostanziose in ogni settore della società. Mauro Meluso sarà sostituito da Giovanni Manna, visto che l’attuale DS azzurro ha deluso in quest’annata col Napoli. Il patron azzurro è pronto a dare vita ad un nuovo Napoli, che mira ad essere ancor più sostenibile e che punti maggiormente sui giovani talenti partenopei e non solo. Mainolfi è uno dei profili che più piace a De Laurentiis per il ruolo di responsabile del settore giovanile. Inoltre Mainolfi ha vinto il premio come miglior responsabile del settore giovanile d’Italia, e ciò dimostra il suo importante valore. L’attuale dirigente della Juve Stabia porterebbe una ventata d’aria fresca al settore giovanile, e potrebbe incrementare l’arrivo di giovani promesse da far crescere nel vivaio. Il Napoli ha avviato la propria rivoluzione sotto ogni punto di vista, e presto potremmo assistere ad una società completamente rivista per rilanciare il progetto degli azzurri dopo un’annata disastrosa.