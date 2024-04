Napoli-Frosinone, biglietti in vendita: i prezzi delle Curve

Mentre il Napoli prepara la sfida contro il Monza di domenica, è partita la vendita dei biglietti per la prossima gara col Frosinone.

Il Napoli è chiamato a ripartire in campionato dopo l’ultima sconfitta subita contro l’Atalanta che ha spento le speranze Champions degli azzurri. La squadra di Calzona deve comunque cercare di ottenere risultati positivi da qui alla fine, in modo da raggiungere la qualificazione per una competizione europea.

La prossima sfida sarà quella contro il Monza che si disputerà all’U-Power Stadium. Dopo la gara con i brianzoli, si ritornerà al Maradona dove si affronterà il Frosinone. Partita la vendita libera dei biglietti per la gara contro i Ciociari.

Napoli-Frosinone: al via la vendita libera dei biglietti: prezzi e disponibilità

La stagione del Napoli non è stata entusiasmata come la passata, ma è stata piuttosto complicata. Nonostante ciò non è mai mancato il supporto dei tifosi azzurri sia al Maradona che in ogni trasferta. Per la gara contro i brianzoli si è registrato il sold out del settore ospiti, ma lo sguardo oggi volge verso la sfida col Frosinone. Difatti è partita la vendita dei biglietti per la gara in programma domenica 14 aprile al Maradona, con la fase di vendita libera scattata alle 12:00 della giornata odierna. Ovviamente i biglietti più economici sono quelli per le due Curve. Il settore Inferiore delle Curve A e B parte da 10 euro, mentre quello Superiore disponibile solo per la Curva A parte da 20 euro. Dunque già esauriti tutti i ticket per quanto riguarda l’accesso alla Curva B Superiore. Per quanto riguarda le disponibilità, al momento sono rimasti gli ultimi posti per la Curva A Superiore, mentre c’è media disponibilità per il settore Inferiori. Invece per la Curva B Inferiore è rimasta una bassa disponibilità di tagliandi.

Tra i settori esauriti troviamo anche il settore dei Distinti Inferiori. Disponibili invece ancora diversi tagliandi per gli altri settori del Diego Armando Maradona. Per quanto riguarda i Distinti Superiori, il biglietto parte da un prezzo di 30 euro, con una disponibilità bassa rimasta. Disponibilità bassa anche per quanto riguarda la Tribuna Nisida, il cui prezzo del biglietto ha un prezzo che parte da 40 euro. Infine troviamo la Tribuna Posillipo, che al momento vanta una disponibilità media di biglietti, con il prezzo che parte da 60 euro. Come sempre i biglietti per le gare del Napoli si possono acquistare sul sito TicketOne, che resta il punto di riferimento per il club partenopeo. Si prospetta comunque che si vada quasi verso il sold out in vista della gara contro il Frosinone, che si disputerà domenica 14 aprile alle 12:30.