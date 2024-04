Buongiorno del Torino obiettivo del Napoli, appena arrivata la notizia sulla prossima squadra!

Il Napoli ha già iniziato a sondare qualche giocatore in vista del mercato estivo, tra cui Alessandro Buongiorno. Pochi istanti fa è arrivata la notizia sul futuro del difensore.

Con la stagione che volge il termine, è sempre più vicino l’apertura del calciomercato estivo. Il Napoli cambierà molto la propria pelle in vista della prossima stagione, in cui arriveranno diverse figure nuove sia in dirigenza che nell’organico della squadra.

Il mercato sarà affidato a Giovanni Manna, che proverà a risollevare il club dopo una stagione deludente. Tra i giocatori finiti nel mirino del Napoli per rinforzare una difesa catastrofica c’è Alessandro Buongiorno, per la quale è arrivata una novità importante sulla futura squadra.

Mercato Napoli: novità importante sul futuro di Buongiorno

Il Napoli sarà tra i club più attivi nella prossima sessione di calciomercato. I partenopei dovranno effettuare diverse operazioni in entrata ed in uscita, che per forza di cosa rivoluzioneranno l’organico totalmente. Sono diversi gli obiettivi di mercato del Napoli, tra cui Alessandro Buongiorno. Il difensore italiano è seguito da svariati club, e gli azzurri hanno individuato in lui il perfetto sostituto di Kim. Non ci sono però buone notizie per il Napoli. Come riportato da Orazio Accomando, per Buongiorno sarà un duello tra Milan ed Inter tra le italiane, con l’Atletico Madrid pronto ad irrompere nella trattativa. Stando alle parole del giornalista di DAZN, il Napoli sarebbe tagliato fuori dalla corsa per l’acquisizione del difensore e capitano del Torino. Una batosta per gli azzurri, che avevano scelto Buongiorno come colpo da novanta per la difesa in vista della prossima stagione.

Il difensore del Torino è cresciuto molto in questi stagioni, ed anche in quella attuale si sta contraddistinguendo egregiamente con la maglia del Toro. Le sue prestazioni non sono passate affatto inosservate, con diversi club in Italia ed in Europa che hanno messo gli occhi su di lui per rinforzare le proprie difese. De Laurentiis era pronto a compiere l’investimento importante pur di portare Buongiorno al Napoli, ma ormai le chance che ciò si realizzi sono ridotte. Difatti a meno di clamorosi colpi di scena, Buongiorno si trasferirà a Milano, ma è ancora da scegliere se la sponda nerazzurra o rossonera. Occhio però all’inserimento da parte di club esteri, che con la loro potenza di fuoco potrebbero far vacillare il Torino ed il difensore italiano. Napoli invece costretto a virare su altri profili per rinforzare il proprio pacchetto difensivo, visto che ormai Buongiorno è praticamente sfumato per gli azzurri.