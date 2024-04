News SSC Napoli, ultim’ora da Castel Volturno su Kvara e Ngonge: le condizioni

Prosegue la preparazione del Napoli di Calzona al Konami Training Center verso la gara col Monza. Le ultime sulle condizioni di Kvaratskhelia e Ngonge.

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro l’Atalanta, per il Napoli è tempo di voltare pagina e proiettarsi verso la sfida contro il Monza di Palladino. Per gli azzurri sarà fondamentale tornare alla vittoria, anche se contro i brianzoli le sfide sono sempre abbastanza complesse e dure.

Intanto prosegue il lavoro a Castel Volturno della squadra agli ordini di mister Francesco Calzona, che spera di recuperare i vari acciaccati per la gara di domenica. Nel report dell’allenamento odierno, il Napoli ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia e Cyril Ngonge.

Report allenamento Napoli: le ultime su Kvara e Ngonge

Il Napoli deve lasciarsi alle spalle la sconfitta per 3-0 subita dall’Atalanta, e ripartire cercando di dare il massimo in queste ultime otto gare di campionato. Ovviamente è scontato per gli azzurri puntare al raggiungimento della zona europea, in modo da poter disputare una competizione internazionale la prossima stagione. La Champions League sembra ormai sfumata, ma il Napoli deve comunque dare il massimo, sperando nel caso drastico di qualche squadra davanti. Per questo rush finale si passerà da Monza, dove Calzona spera di avere a disposizione Khvicha Kvaratskhelia e Cyril Ngonge. La squadra si è allenata in mattinata al Konami Training Center di Castel Volturno, e nel report odierno si è parlato anche dei due acciaccati:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Il gruppo ha chiuso la seduta disputando una partitina a campo ridotto. Ngonge e Kvaratskhelia hanno svolto una parte di lavoro individuale in campo e una parte con la squadra”.

Dunque lavoro parziale in gruppo per i due azzurri reduci da problemi fisici. Questa notizia può essere presa positivamente, visto che preannuncia un totale rientro in gruppo dei due. Determinanti potrebbero essere gli allenamenti di venerdì e la rifinitura di sabato, che sanciranno se Kvaratskhelia e Ngonge partiranno con la squadra verso Monza. L’auspicio di Calzona e dei tifosi azzurri è che sia così, ma non si correrà alcun rischio che possa gravare sulle condizioni fisiche dei due azzurri.