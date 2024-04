“Il Napoli lo voleva, ma ha scelto la Juve”: rivelazione incredibile dell’agente

Con il mercato ormai sempre più vicino, iniziano a circolare varie indiscrezioni. Intanto l’agente di un giocatore svela un clamoroso retroscena di mercato che riguarda il Napoli.

La stagione si avvia verso la conclusione, che porterà di conseguenza all’apertura del calciomercato estivo, in cui le squadre si rinnoveranno tra vari acquisti e cessioni. Tra i club più attivi ci si aspetta ovviamente il Napoli, che dovrà compiere una compagna estiva importante per poter ritornare a lottare per lo scudetto.

Gli azzurri già nel corso delle ultime sessioni hanno lavorato molto anche su diversi giovani, da poter acquistare e far crescere nel proprio vivaio prima di lanciarli in prima squadra. L’agente di un giocatore svela un retroscena di mercato che riguarda anche il Napoli.

Incredibile rivelazione di mercato: “Il Napoli lo voleva, ma ha scelto la Juve”

Il mercato estivo è sempre più vicino, con diverse trattative che già si stanno imbastendo in questi mesi che precedono l’estate. I club in questi ultimi mesi di calcio giocato provano ad anticipare la concorrenza per diversi obiettivi di mercato, ed alcuni si concentrano anche sul mercato inerenti a giovanissimi. Nelle scorse sessioni di mercato, il Napoli ha provato ad inserire nel proprio vivaio diversi giovani interessanti, ma non con tutti l’affare è andato in porto. Tra questi c’è Francesco Verde, difensore centrale classe 2007, che era finito nel mirino del Napoli. Sul giovane difensore si è espresso il suo agente Fabio Di Napoli ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, che ha svelato un retroscena di mercato:

“Francesco Verde era all’Internapoli, c’erano un po’ di club sul ragazzo tra cui il Napoli, solo che lo stesso Napoli tentennò un po’ per varie motivazioni. Poi piombò la Juventus su di lui, andammo a Vinovo e ci mostrarono il centro sportivo, così scegliemmo la Juventus. L’anno scorso ebbe un piccolo infortunio e dopo cinque minuti stava al J Medical, con Pogba affianco. Per lui fu un enorme emozione. Prima di andare alla Juventus chiudemmo col Milan, ma la Juve fu rapida ad inserirsi e la differenza la fece anche il centro sportivo che fu mostrato. Alla Juventus come scouting sono bravi, molto bravi. Se arrivasse Manna a Napoli sarebbe un grande colpo”.

Un colpo in prospettiva sfumato per il Napoli, che avrebbe avuto praticamente in pugno il giovane Francesco Verde. Purtroppo però vari tentennamenti della dirigenza azzurra furono fatali, con Verde che decise di trasferirsi alla Juventus, dove attualmente milita nell’Under-17. Un colpo importante per i bianconeri, che ha strappato al Napoli un prospetto interessante del calcio italiano. A far vacillare Verde son state le strutture all’avanguardia del club bianconero, che purtroppo il Napoli non può vantare, ma che spera di costruire al più presto. Le strutture nel calcio moderno fanno la differenza nella scelta di un giocatore, ed il Napoli deve investire molto su di esse per ambire all’acquisto di giovani promesse e top player mondiali.