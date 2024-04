Dove vedere Monza-Napoli in tv e streaming: tutte le possibilità

Domenica andrà in scena la sfida tra Monza e Napoli, un’occasione ghiotta per i brianzoli: ecco tutte le info sul match.

Dopo l’amara sconfitta con l’Atalanta, che ha estromesso definitivamente il Napoli dalla lotta per un posto nella prossima Champions League, il Napoli di Franceso Calzona si recherà a Monza, nell’U – Power stadium, casa dei brianzoli.

Un appuntamento d’alta quota per i biancorossi, fermi a quota 42 punti, sole 3 lunghezze dal Napoli campione d’Italia in carica. Insomma, i ragazzi di Raffaele Palladino, uno dei tecnici accostati agli azzurri, potrebbero tentare il colpaccio e le motivazioni saranno parecchio alte in terra lombarda.

All’andata finì zero a zero, un pareggio maturato dopo svariate occasioni sciupate dagli azzurri, in grado di sfiorare il goal anche nei minuti finali con Gaetano, ma non solo. Tra i momenti chiave anche il rigore parato da Alex Meret, che nonostante un infortunio che lo costrinse pochi minuti dopo ad uscire, riuscì ad evitare l’ennesimo svantaggio del Napoli decisivamente.

Napoli – Monza, le probabili formazione del match di domenica

Il Napoli, che uscì già sconfitto in casa del Monza lo scorso anno, si presenterà quest’anno in condizioni ben diverse. Luciano Spalletti, circa un anno fa, scelse di dare spazio in Lombardia alle seconde linee avendo vinto matematicamente la Serie A, discorso ben diverso da quello di domenica, dove i partenopei dovranno tentare il tutto per tutto per non perdere l’Europa, seppur minore.

Francesco Calzona dovrebbe optare per il solito undici, condizionato seppur dall’assenza di Kvaratskhelia:

(4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona.

Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, dovrebbe essere ancora Raspadori la scelta per la sostituzione del georgiano, nonostante le difficoltà esplicitamente palesate dall’ex Sassuolo nel ruolo di ala sinistra, non congeniale a lui che si è da sempre confessato prima punta, al massimo trequartista.

Scelte definite anche per Palladino, che dovrà rinunciare a capitan Pessina visto il rosso comminatogli per doppia ammonizione a Torino:

(4-2-3-1) – Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Bondo; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. All. Palladino.

Monza – Napoli, dove vedere la gara? Tutte le info in merito

Ma dove verrà trasmessa la gara? In questo caso, il match che andrà in scena domenica alle 15:00, verrà trasmesso in esclusiva su DAZN, che partirà con il collegamento dall’U-Power Stadium alle 14:30, mezz’ora antecedente al fischio d’inizio.