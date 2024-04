Conte, lo storico vice apre alla pista Napoli: lo ha detto in diretta

Aurelio De Laurentiis continua la propria ricerca per il prossimo allenatore del Napoli, con Antonio Conte in cima alla lista dei desideri. Lo storico vice del tecnico apre all’approdo al Napoli.

La stagione avanza ormai verso il termine, con sole otto giornate di Serie A rimaste da disputare. Nonostante la stagione sia ancora in corso, De Laurentiis è alla continua ricerca del prossimo allenatore del Napoli, visto che Calzona non sarà confermato.

In cima alla lista dei desideri del patron del Napoli c’è Antonio Conte, che sembra sempre più possibile giorno dopo giorno. Su questo interesse del Napoli per Conte, si è espresso lo storico vice dell’allenatore italiano a Radio CRC.

Con l’avvicinamento al termine della stagione 2023/2024, ci si avvicina all’inizio della nuova stagione, in cui ci sarà una grande rivoluzione in casa Napoli.

Quasi tutti i reparti della società saranno toccati, visto che si cambierà qualche dirigente, diversi giocatori e anche l’allenatore. Calzona nonostante il discreto lavoro svolto, lascerà nuovamente il club partenopeo e si concentrerà solamente sulla Slovacchia. Sarà quindi istituito un nuovo allenatore sulla panchina del Napoli, con Conte in cima alla lista dei preferiti di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro sta spingendo costantemente per convincere il tecnico italiano a sposare il progetto del Napoli. Intanto su questo forte interesse del Napoli per Conte, ne ha parlato lo storico vice dell’allenatore, Angelo Alessio, ai microfoni di Radio CRC:

“Conte lo conosciamo tutti, vive le partite in maniera incredibile. Con lui ho vissuto momenti belli, faticosi, ma vittoriosi. Conte potrebbe dire sì al Napoli se troverà in quello azzurro un progetto in cui si punti a mantenere un livello tecnico di squadra importante, quindi potersela giocare per vincere. Se Osimhen andrà via questa estate, è difficile preventivare un arrivo di Conte a Napoli. Conte andrà in una società in cui ci sarà un progetto in cui si lotti per vincere.

Se De Laurentiis prende Conte, sa benissimo che avanzerà delle richieste. È chiaro che toccherà alla società prendere il giocatore funzionale al gioco che l’allenatore vorrà fare. Al momento sono tutte chiacchiere, ma certe cose vanno chiarite prima di iniziare un rapporto che altrimenti poi diventerebbe difficile strada facendo. Se dovesse riuscire a prendere Conte, tante cose le risolverebbe. Conte chiederebbe garanzie tecniche. Una base il Napoli ce l’ha, quindi si tratterebbe di prendere quei giocatori giusti che serviranno per lottare per lo scudetto”.