Report Napoli, si è fatto male in allenamento: Calzona in ansia

Arrivano novità dal Konami Training Center di Castel Volturno in merito alle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, in attesa della sfida contro il Monza.

Trovare motivazioni e furore in queste ultime partite, dal momento in cui anche il miraggio Champions League è divenuto impresa difatti impossibile, è sicuramente complicato. La sconfitta pesante per 3-0 nello scontro diretto di sabato contro l’Atalanta è un’ulteriore mazzata al morale di una squadra che in questa stagione ha avuto difficoltà a ripetersi, complici scelte evidentemente non all’altezza compiute all’alba di questa annata maledetta. L’obiettivo, però, come sottolineato dallo stesso Francesco Calzona, è di chiudere con dignità questa stagione, con la mission di evitare altri scivoloni e di assicurarsi, quantomeno, un posto per la prossima Europa League.

Per farlo servirà sicuramente la versione migliore della squadra azzurra, magari con l’aiuto di Khvicha Kvaratskhelia che contro l’Atalanta ha assistito inerme al trionfo degli uomini di Gian Piero Gasperini. Reduce da una noia muscolare accusata nel match tra Georgia e Grecia, il numero 77 lavora per cercare di mettere nel mirino la trasferta di Monza. Da Castel Volturno, intanto, arrivano novità sulle sue condizioni nel consueto report quotidiano della sessione mattutina agli ordini di mister Calzona.

Report allenamento, le condizioni di Kvara e un nuovo infortunio

In seguito all’allenamento tenutosi questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno, il Napoli con un comunicato ha reso noto gli ultimi sviluppi legati a Khvicha Kvaratskhelia, che sta recuperando dal fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi contro l’Atalanta.

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno per Calzona. Oltre a Kvaratskhelia, anche Ngonge è stato costretto a saltare l’allenamento con la squadra. Il belga ha lasciato il campo in seguito ad un trauma contusivo alla coscia sinistra.

Di seguito il comunicato del Napoli:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra.

FONTE: SSC NAPOLI

A pochi giorni dalla sfida contro il Monza, Calzona potrebbe essere costretto a dover schierare nuovamente Raspadori sulla fascia sinistra in seguito all’infortunio di Ngonge.