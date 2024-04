News SSC Napoli, Repubblica spiazza tutti: “Suggestione per la panchina dalla Serie C”

Aurelio De Laurentiis sta programmando in questi giorni il futuro del Napoli: oltre alla sorpresa Manna, c’è una suggestione dalla Serie C per la panchina.

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, sta decidendo il futuro del Napoli dopo una stagione deludente. La sconfitta casalinga contro l’Atalanta, infatti, ha estromesso gli azzurri dalla lotta per la Champions League.

I ragazzi di Calzona, dunque, hanno ben poco da chiedere al campionato in queste ultime otto partite di Serie A. Il Napoli proverà ad arrivare più in alto possibile in classifica, ma la qualificazione alla Champions League, vero obiettivo degli ormai ex campioni d’Italia è definitivamente sfumato.

Nella giornata di ieri, pare che Aurelio De Laurentiis abbia scelto il nuovo ds del Napoli. Meluso andrà via e non verrà esercitato il rinnovo. Al suo posto arriverà dalla Juventus, Giovanni Manna. Ex responsabile del progetto Next Gen, Manna ha lavorato a stretto contatto con Giuntoli nell’ultimo anno e secondo De Laurentiis è pronto al grande salto. Percorso inverso, invece, per Giuseppe Pompilio che tornerà a collaborare con Giuntoli.

Oltre al nuovo ds, il Napoli pensa anche al prossimo allenatore e c’è una suggestione incredibile.

Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis valuta il nome a sorpresa

Aurelio De Laurentiis, dopo i tantissimi errori della scorsa estate non può rischiare di ripetersi anche quest’anno. Proprio per questo motivo, il patron azzurro non sarà l’unico a scegliere il prossimo tecnico del Napoli.

Secondo quanto riportato da l’edizione odierna di Repubblica, pare che anche Giovanni Manna avrà voce in capitolo. Il noto quotidiano, inoltre, fa sapere i due nomi che il Napoli starebbe valutando nelle ultime ore.

In pole position c’è Vincenzo Italiano. Il tecnico lascerà la Fiorentina in estate ed è pronto al grande salto in una big. Oltre al tecnico della viola, il Napoli starebbe valutando un altro nome a sorpresa. Si tratta di Davide Possanzini tecnico del Mantova in Serie C che sta trascinando i biancorossi alla promozione in Serie B.

L’ipotesi di Possanzini è una suggestione che sta prendendo corpo nella mente di Aurelio De Laurentiis e del nuovo ds del Napoli, Manna. La scelta di ripiegare un tecnico proveniente dalla Serie C, ovviamente, non farebbe felici i tifosi che si aspettano nomi di tutt’altro livello dopo una stagione complicatissima come quella attuale.