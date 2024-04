Kvara, ora c’è un rischio: gli agenti spaventano il Napoli con una mossa

Il Napoli del futuro sarà costruito attorno a Khvicha Kvaratskhelia: la mossa degli agenti, però, spaventa gli azzurri.

In estate il Napoli metterà mano in maniera importante alla rosa. Con l’arrivo di Giovanni Manna, dunque, ci sarà rivoluzione e saranno diversi i giocatori che potrebbero lasciare il Napoli nella prossima finestra di mercato.

Tra i possibili partenti c’è sicuramente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è pronto a lasciare Napoli dopo il rinnovo di contratto firmato lo scorso dicembre solo per consentire agli azzurri di incassare il massimo dalla clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Su di lui sembra esserci in pole position il PSG che dovrà sostituire Kylian Mbappè pronto a trasferirsi al Real Madrid.

Con l’addio di Osimhen, le chiavi della squadra passeranno indubbiamente a Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli, infatti, punta a costruire il suo futuro attorno all’esterno georgiano che sarà il pilastro degli ormai ex Campioni d’Italia nella prossima stagione.

Secondo “Il Mattino“, il Napoli, però, corre un rischio con Kvaratskhelia: i suoi agenti, infatti, con una mossa hanno spaventato gli azzurri.

Kvara-Napoli: la mossa degli agenti spaventa gli azzurri

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a prendere il Napoli in mano e a riportarlo in alto dopo una stagione complicatissima. Al suo fianco, l’esterno georgiano, spera di avere un nuovo partner d’attacco all’altezza di Victor Osimhen.

Mentre il nigeriano andrà via, Kvaratskhelia ha fatto capire che le sue intenzioni sono quelle di restare a Napoli. Dopo il gol contro la Juventus, infatti, ha manifestato nell’esultanza la sua volontà e ha riempito di gioia il cuore dei tifosi azzurri.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, pare che De Laurentiis voglia difedere il suo talento dagli assalti di mezza Europa. Gli agenti del numero 77 azzurro, però, hanno sondato il terreno per comprendere meglio le possibilità di trasferirsi in Premier League.

A questo punto, il rinnovo proposto da De Laurentiis da 3 milioni all’anno per quattro stagioni potrebbe non bastare più. Sempre “Il Mattino” fa sapere che il Napoli non potrà tirare troppo la corda con l’esterno georgiano.

Al momento del rinnovo oltre i 10 milioni di euro di Osimhen, infatti, Kvaratskhelia è rimasto in silenzio e ora pretende che il suo valore venga riconosciuto anche dal punto di vista finanziario.

De Laurentiis, dunque, se davvero vuole blindare Kvaratskhelia dovrà alzare l’offerta e garantire al georgiano di poter andare a guadagnare da vero top player.