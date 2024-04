Juve, non solo Pompilio: Giuntoli prepara un altro sgarro al Napoli

Con Manna pronto ad unirsi al Napoli, Pompilio è pronto a riabbracciare Giuntoli alla Juventus: il ds bianconero, però, prepara un altro sgarro agli azzurri.

Sono giorni decisivi in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis, dopo gli errori e il ritardo nelle messo della scorsa estate, sta programmando con largo anticipo il futuro del club. Il patron azzurro è chiamato a risollevare il Napoli dopo una stagione molto deludente.

Nelle ultime otto giornate di campionato, il Napoli proverà ad arrivare più in alto possibile, ma la sconfitta contro l’Atalanta ha, di fatto, estromesso gli azzurri dalla lotta per la qualificazione alla Champions League. Il Napoli, visto sfumare l’obiettivo stagionale, non ha più nulla da chiedere a questo campionato e ora è il momento di costruire il proprio futuro.

Nella giornata di ieri è stato annunciato in maniera ufficiosa l’arrivo di Giovanni Manna in dirigenza. L’attuale dirigente bianconero prenderà il posto di Mauro Meluso come ds azzurro. Insieme a Manna, De Laurentiis sceglierà anche il futuro allenatore.

Non solo Pompilio, un altro dirigente del Napoli pronto per la Juventus

L’arrivo di Giovanni Manna al Napoli ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Dopo un anno di apprendistato con Cristiano Giuntoli, però, sembra il momento giusto per il dirigente cilentano di spiccare il volo da solo.

Cristiano Giuntoli, però, è pronto alla contro mossa per sostituire subito il suo braccio destro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in arrivo dal Napoli, infatti, c’è Giuseppe Pompilio, suo braccio destro già ai tempi del Carpi. Oltre a lui, Giuntoli potrebbe portare a Torino anche un altro dirigente azzurro. Si tratta di Leonardo Mantovani, membro dello scouting azzurro.

Nei suoi anni a Napoli il lavoro di Mantovani è stato eccellente e ora sembra pronto a tornare a collaborare con Cristiano Giuntoli per andare a ricreare l’ossatura della squadra mercato che ha portato il Napoli allo scudetto. Se per Pompilio il trasferimento sembra già pronto, per Leonardo Mantovani, invece, bisogna ancora limare qualche dettaglio.

Mantovani e Pompilio non saranno gli unici volti nuovi all’interno della dirigenza bianconera. Dal Pisa, infatti, è pronto ad arrivare Stefano Stefanelli, già membro dello staff di Giuntoli in passato e che ora è pronto per il grande salto alla Juventus per riportare i bianconeri a lottare per traguardi importanti come lo scudetto.