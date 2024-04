Report Napoli, aggiornamento su Kvara: il comunicato sulle condizioni

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro l’Atalanta, il Napoli è al lavoro verso la sfida contro il Monza. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Kvaratskhelia.

Con l’ultima sconfitta nello scontro diretto contro l’Atalanta, per il Napoli si son spente quasi definitivamente le speranze di poter sperare in un posto per la prossima Champions League. Nonostante ciò, gli azzurri devono impegnarsi per chiudere al meglio questa stagione nefasta, per poi preparare al meglio la prossima.

Il focus è verso la gara di domenica contro il Monza, in cui si proverà a ritrovare un risultato positivo. In mattinata si è svolto l’allenamento del Napoli, che nel report ha annunciato importanti novità sulle condizioni di Kvaratskhelia.

Report Napoli: aggiornamento sulle condizioni di Kvaratskhelia

L’umore in casa Napoli è molto cupo dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta, che ha messo una sorta di punto definitivo sui sogni di qualificazione in Champions degli azzurri. Calzona ha provato in ogni modo a far rialzare la squadra dopo le gestioni di Garcia e Mazzarri – e seppur con qualche piccolo miglioramento – ma non si è trovata la chiave di volta che poteva salvare minimamente la stagione. Se quasi un anno fa si festeggiava lo scudetto, oggi la realtà è dura per il Napoli, che dovrà lottare per qualificarsi in Europa League. Tra i tanti problemi del Napoli c’è Khvicha Kvaratskhelia, alle prese con l’infortunio rimediato durante Georgia-Grecia. Nel report odierno rilasciato dopo l’allenamento mattutino, il club ha fatto il punto sulle condizioni dell’esterno georgiano:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto la seduta sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di forza. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto allenamento personalizzato in campo”.

Dunque continua il lavoro personalizzato di Kvaratskhelia, che ancora deve smaltire al meglio l’infortunio rimediato con la sua Georgia. Secondo i tempi di recupero stabili per questo genere di infortuni, l’esterno azzurro dovrebbe riuscire a figurare tra i convocati per il Monza. Possibile chance anche dal 1′ minuto per Kvaratskhelia contro i brianzoli, ma molto passerà dai prossimi allenamenti al Konami Training Center. Calzona spera di recuperare al più presto il georgiano, che nelle ultime uscite era stato nettamente tra i migliori in campo, nonostante le prestazioni di squadra non siano state il massimo.