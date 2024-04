Ospite a sorpresa a Castel Volturno, la notizia ha spiazzato Lindstrom!

Inaspettata visita al centro sportivo di Castel Volturno ad assistere all’allenamento del Napoli, una presenza che avrà di certo sorpreso Jesper Lindstrom.

Una stagione da dimenticare per il Napoli, con gli azzurri – nell’anno post scudetto – che hanno sbagliato tutte le scelte possibili. Dagli allenatori alla quale affidare il progetto dopo Spalletti, alla gestione emotiva di un’annata da campioni d’Italia fino a giungere a praticamente tutti gli acquisti di calciomercato. Sì, anche il mercato è stato complice di una stagione disastrosa: basti pensare che di tutti gli acquisti effettuati tra estate e inverno, non c’è nemmeno un calciatore entrato stabilmente nella formazione titolare.

E a pagare il prezzo di queste scelte sono stati gli stessi calciatori. Alcuni si sono visti svalutare il prezzo del proprio cartellino e, quindi, opportunità di essere appetibili verso altri club. Altri giocatori hanno addirittura perso il proprio posto in nazionale. Il caso più eclatante è certamente quello di Jesper Lindstrom, arrivato per 25 milioni più 5 di bonus dall’Eintracht Francoforte, ma che quest’anno con il Napoli ha giocato davvero con il contagocce. Appena 502 minuti giocati in magli azzurra e uno score che recita zero gol e zero assist. Numeri impietosi per un calciatore arrivato con l’etichetta di chi avrebbe dovuto rappresentare l’arma in più dell’attacco.

A Castel Volturno visita del CT della Danimarca, chiacchierata con Lindstrom

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che, nella giornata di ieri, al Training Center di Castel Volturno, il Napoli e proprio Lindstrom abbiano ricevuto una gradita visita. Ecco quanto evidenziato:

Un ospite al centro sportivo di Castel Volturno. Ieri, in occasione della ripresa degli allenamenti dopo Pasqua, al Training Center del Napoli c’era anche Kasper Hjulmand, il ct della Danimarca. Cinquantuno anni, ex allenatore di Lyngby, Nordsjaelland e Magonza, Hjulmand è il commissario tecnico della nazionale di Lindstrom, in pianta stabile nella selezione danese da un po’ di anni ormai, ma escluso dall’ultimo giro di convocazioni per le amichevoli contro la Svizzera e Far Oer giocate in occasione della sosta di marzo. Il ct ha ovviamente parlato con lui, probabilmente in vista dell’Europeo, ha assistito alla seduta della squadra e poi si è intrattenuto anche con Calzona, allenatore del Napoli e ct della Slovacchia, qualificata come i danesi a Euro 2024 (le due nazionali sono inserite in gironi diversi). Lindstrom, finora, ha giocato molto poco e raccolto anche meno: è inevitabile che Hjulmand faccia le proprie valutazioni in vista della coppa.

Da capire la motivazione che ha portato il CT della Danimarca a far visita a Lindstrom. Magari per spronarlo a dare di più in questo finale di stagione e conquistarsi un posto per l’Europeo o forse per annunciargli che non rientrerà tra le prime scelte. Il Napoli, a prescindere, sa bene che il valore tecnico di Lindstrom non può essersi improvvisamente disperso e una delle missioni del prossimo allenatore sarà quella di recuperare un importante investimento della società.