Mercato Napoli, l’ex Serie A nel mirino: colpo da almeno 50 milioni!

Con l’avvicinamento alla sessione estiva di mercato, iniziano a circolare i primi nomi in orbita Napoli. Messo nel mirino l’ex Serie A.

La stagione del Napoli è stata del tutto fallimentare, con la gestione da parte delle dirigenza del tutto errata sulle due sessioni di mercato. In estate Meluso non è riuscito a rimpiazzare Kim, ed i giocatori arrivati non si son dimostrati all’altezza del Napoli, soprattutto dopo una stagione in cui è arrivato lo scudetto.

La prossima estate vedrà dei cambiamenti significati nell’organico degli azzurri per forza di cose. Nel mirino del Napoli sarebbe finito l’ex Serie A, che ad oggi vale attorno ai 50 milioni di euro.

Il Napoli punta l’ex Serie A: vale 50 milioni di euro

La Serie A ormai volge verso la conclusione, con sole otto giornate rimaste da disputare. Per il Napoli è però già tempo di guardare al futuro purtroppo, visto che gli azzurri sono ormai fuori dalla corsa per obiettivi prestigiosi. La dirigenza azzurra dovrà voltare pagina e lasciarsi alle spalle una stagione negativa come questa, in cui sono stati commessi numerosi errori. In estate si dovrà effettuare un mercato importante, visto che ci saranno diversi colpi in entrata ed in uscita. La cessione praticamente certa di Victor Osimhen porterà bei soldi alle casse del Napoli, che potrà investirli per rifondare l’organico. Proprio con i soldi di Osimhen potrebbe essere finanziato un colpo da 50 milioni, che riguarda l’ex Serie A che piace molto al Napoli. Su questo possibile colpo di mercato si è espresso Walter De Maggio a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il primo nome che al Napoli piace in sede di mercato è un nome su cui il club lavorerà molto, ed è quello dell’esterno offensivo svedese del Tottenham Dejan Kulusevski. Si dirà che costa non meno di 50 milioni di euro, ma il Napoli avrà la possibilità economica con la cessione di Victor Osimhen”.

Dunque il Napoli avrebbe messo nel mirino l’ex Atalanta, Parma e Juventus, Dejan Kulusevski, che attualmente milita nel Tottenham. L’arrivo dello svedese non è facile, visto appunto il valore di circa 50 milioni di euro, ma soprattutto perché è tra i perni degli Spurs. Lo svedese potrebbe essere il colpo di mercato da regalare ad Antonio Conte, che potrebbe vacillare dinanzi all’approdo al Napoli di Kulusevski. Dunque c’è un filo diretto attorno al nome di Kulusevski, che potrebbe essere proprio uno dei nomi richiesti da Conte per accettare la corte del Napoli. Continuano dunque ad accrescere le quotazioni di Conte sulla panchina del Napoli, con De Laurentiis pronto ad accontentarlo sotto ogni punto di vista.