Juventus, già scelto l’erede di Manna: arriva anche un altro colpo dal Napoli

Giovanni Manna è ormai prossimo all’addio alla Juventus per trasferirsi al Napoli. Già scelto il sostituto di Manna da Giuntoli, che è pronto anche al colpo dal Napoli.

La giornata odierna ha sancito l’ormai arrivo imminente di Giovanni Manna al Napoli. L’attuale dirigente della Juventus si trasferirà all’ombra del Vesuvio al termine della stagione, dove ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo al posto di Mauro Meluso.

Ovviamente in casa Juve ora è caccia al sostituto di Manna, che presto saluterà i bianconeri. L’ex dirigente del Napoli ed in forza alla Juventus, Cristiano Giuntoli, ha già scelto il sostituto di Manna, ed intanto prepara lo sgarbo al Napoli.

Giuntoli ha già scelto il sostituto di Manna: pronto anche un colpo dal Napoli

Ovviamente in casa Juve rimane dunque un ruolo importante scoperto, che però Giuntoli è già pronto a coprire. Secondo Gianluca Di Marzio, Giuntoli avrebbe già scelto il sostituto di Manna, che sarà Stefano Stefanelli, ma non solo. Difatti Giuntoli sarebbe pronto ad effettuare una sorta di sgarro al Napoli per quanto riguarda l’area dirigenziale. Sempre come riportato dal giornalista di Sky Sport, potrebbe fare il percorso inverso di Manna, Giuseppe Pompilio, che dovrebbe salutare il Napoli per sposare la causa bianconera.

Iniziano dunque i primi movimenti in vista della prossima stagione, con Juventus e Napoli fortemente attive seppur momentaneamente limitandosi al mercato dirigenti.