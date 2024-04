Prossimo allenatore Napoli, sfuma una ‘pazza’ idea? Va in un’altra big

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: sfuma un obiettivo degli azzurri.

La stagione attuale prosegue inesorabilmente verso la fine. Il Napoli e i suoi tifosi attendono con ansia il termine del campionato per provare a voltare pagina dopo una stagione da dimenticare. La qualificazione alla prossima Champions League è sfumata sabato pomeriggio dopo il 3-0 subito al Maradona contro l’Atalanta.

In vista del prossimo anno, Aurelio De Laurentiis avrà l’arduo compito di far rinascere gli azzurri. Il patron del Napoli non potrà più commettere gli errori fatti la scorsa estate e dovrà allestire una rosa e una società all’altezza.

Il primo nodo da sciogliere resta quello relativo al prossimo allenatore. In questa stagione il Napoli ha avuto ben tre allenatori e nessuno di questi è riuscito a non far rimpiangere Luciano Spalletti.

Sono diversi i nomi nel mirino di De Laurentiis per la panchina azzurra della prossima stagione, ma uno sta per sfumare definitivamente.

Addio Napoli, l’allenatore andrà in un’altra big di Serie A

Nonostante Francesco Calzona abbia riportato un po’ di tranquillità attorno al Napoli e i tifosi azzurri gradissero di buon grado il suo arrivo, le strade dei partenopei e del tecnico calabrese si separeranno a fine stagione.

Calzona tornerà ad occuparsi a tempo pieno della sua Slovacchia e in estate guiderà la Nazionale agli Europei in Germania. Il Napoli, quindi, è alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i possibili nomi ci sono quello di Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino, e Francesco Farioli. Uno tra loro, però, sta per sfumare.

Si tratta di Raffaele Palladino. Il tecnico campano, che tanto bene sta facendo alla guida del Monza, è pronto a lasciare la Brianza. Palladino, secondo quanto riportato da TuttoMonza.it, è pronto a spostarsi sulla panchina della Fiorentina.

Vincenzo Italiano, altro nome in lizza per la panchina del Napoli, sarebbe quindi libero di iniziare una nuova avventura e chissà che nel suo futuro non ci possa essere proprio il Napoli.

Italiano, infatti, è stato vicino al Napoli già la scorsa estate salvo poi decidere di restare un altro anno sulla panchina della Viola.

Oltre a Italiano, il Napoli segue anche Francesco Farioli. Il sogno, accarezzato già lo scorso novembre prima dell’esonero di Rudi Garcìa, resta Antonio Conte. Dopo una stagione fallimentare come quella azzurra, secondo molti, il tecnico salentino è l’unico in grado di dare una scossa nel breve periodo agli ormai ex Campioni d’Italia.