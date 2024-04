News SSC Napoli, annuncio bomba di Chiariello: “ADL lo ha già preso”

Ultime News SSC Napoli, Umberto Chiariello annuncia il colpo di calciomercato a sorpresa del presidente De Laurentiis: di chi si tratta

Visto l’andamento della stagione in corso, per la prossima si prospettano tanti cambiamenti in casa Napoli. Quasi certamente, a meno che Calzona non centri il miracolo Champions League, sulla panchina azzurra siederà un nuovo allenatore. Italiano e Conte, ad oggi, sembrano le uniche due opzioni percorribili.

Anche la rosa in sé subirà grossi cambiamenti. A parte la cessione di Zielinski, che ha praticamente già firmato per passare all’Inter a parametro zero, altri calciatori potrebbero lasciare Napoli. A partire da Osimhen. La sua cessione porterebbe nelle casse del Napoli un grosso bottino, che sarà poi reinvestito per acquistare un sostituto e per rinforzare la squadra in altri reparti. A dirigere le operazioni di mercato però potrebbe non esserci Mauro Meluso, attuale ds.

Ultime News SSC Napoli, Meluso non rinnova: De Laurentiis ha già pronto il nuovo direttore sportivo

Il contratto dell’ex direttore sportivo di Spezia e Lecce dispone di un’opzione unilaterale in favore del club, che però molto probabilmente non sarà esercitata. Eventualmente Meluso potrebbe ricoprire un altro ruolo in società, non quello del ds. La rosa di possibili candidati a sostituirlo è molto varia.

Il nome più accreditato, pare essere quello di Accardi, attuale direttore sportivo dell’Empoli. Altri nomi usciti fuori nelle ultime settimane sono invece quelli di Pederzoli del Parma e Massara, ex dirigente del Milan. Il giornalista Umberto Chiariello però, nel corso del suo editoriale su Radio Napoli Centrale ha parlato del nuovo direttore sportivo e ha annunciato una novità importante.

Nuovo direttore sportivo Napoli, De Laurentiis ha in pugno il colpo: l’annuncio di Chiariello

Prima di tutto un avvisaglia. “Non vi faccio nomi, ma è una notizia. Oggi è spuntato pure Pinto ex Roma, ne state sentendo tanti, ma credetemi: nessuno di questi sarà il nuovo ds del Napoli“. Chiariello annuncia però che De Laurentiis ha in mente un piano ben preciso:

NUOVO DS NAPOLI – “ADL l’ha già individuato e forse preso, ma è un nome che finora non è mai uscito. Mai. Quando vi domandate se lo prenderà, la risposta è sì, ma non è nessuno di quelli usciti”.

Il giornalista campano detta anche i tempi dell’operazione in dirittura d’arrivo: “A giorni lo scoprirete”, conclude così il suo intervento in diretta. A questo punto non resta che attendere e scoprire quale nome ha individuato De Laurentiis come prossimo direttore sportivo del Napoli.