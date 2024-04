Mercato Napoli, accordo per il nuovo difensore: le cifre

Dalla Turchia arrivano voci sempre più insistenti riguardo il nuovo difensore del Napoli, accordo già trovato: le cifre.

La stagione del Napoli è completamente da dimenticare. Dopo la “gioia infinita” dello scorso anno, gli azzurri sono crollati sotto il peso delle aspettative e non hanno regalato alcuna gioia in questa stagione ai propri tifosi.

La sconfitta contro l’Atalanta di sabato ha eliminato gli azzurri da qualsiasi lotta per la Champions League. I ragazzi di Calzona, nelle ultime otto giornate di Serie A, sono chiamata a chiudere in maniera dignitosa la stagione. L’obiettivo è centrare la qualificazione ad una competizione europea e non interrompere una striscia positiva di 14 apparizioni europee consecutive.

In estate sarà rivoluzione. L’addio di Osimhen e Zielinski è già certo. Il Napoli, poi, dovrà trovare anche un difensore che possa sopperire all’addio di Kim MinJae. Dalla Turchia sono certi: il Napoli ha già trovato l’accordo.

Mercato Napoli, c’è l’accordo per il nuovo difensore: le cifre

Uno dei grandi problemi di questa stagione del Napoli è stata certamente la tenuta difensiva. Gli azzurri, orfani di Kim MinJae, hanno perso compattezza. Tra le prime 10 della classe, il Napoli ha la peggior difesa. Da quando è arrivato Calzona, inoltre, gli azzurri hanno subito almeno un gol a partita.

Il Napoli, dunque, è alla ricerca di un nuovo difensore. Secondo quanto riportato dal media turco Fanatik, pare che il Napoli abbia trovato l’accordo per Victor Nelsson, difensore danese del Galatasaray.

Fanatik rende note anche le cifre dell’affare. Il Napoli, per portare Nelsson all’ombra del Vesuvio dovrà sborsare circa 15 milioni di euro. Fonti vicine al Galatasaray affermano che la separazione con il club turco sia ormai ad un passo. Nelsson, infatti, ha perso il posto da titolare la scorsa estate dopo l’arrivo di Davidson Sanchez. Nell’ultimo incontro con la dirigenza turca, l’entourage del giocatore avrebbe annunciato già l’addio a fine stagione.

Sempre secondo Fanatik, il Napoli non avrebbe ancora contattato la dirigenza del Galatasaray per parlare di Nelsson. La dirigenza azzurra, però, avrebbe già avuto diversi contatti con l’entourage del giocatore.

Chi è Victor Nelsson, il prossimo difensore del Napoli

Nelsson è un difensore classe ’98 danese. In caso di arrivo a Napoli, dunque, arriverebbe nel pieno della sua maturità calcistica.

Cresciuto calcisticamente in Danimarca, Nelsson si trasferisce al Copenaghen nel 2019. Nel 2021 viene ceduto al Galatasaray per 7 milioni di euro. Dotato di un gran fisico e di un grande dinamismo, Nelsson potrebbe essere il profilo ideale per il Napoli in vista della prossima stagione.

I precedenti, inoltre, sorridono agli azzurri. L’ultimo acquisto del Napoli dal campionato turco è proprio Kim MinJae. Prima del difensore coreano, poi, era Eljif Elmas, un altro calciatore di qualità altissima.