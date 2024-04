Duello Napoli-Juventus: affarone dal Bologna, c’è un grosso pericolo

Il Napoli è pronto alla rivoluzione in estate. Obiettivo di mercato dal Bologna, ma sarà duello con la Juventus: il pericolo.

I tifosi del Napoli sperano che la stagione attuale possa terminare il prima possibile. Dopo la vittoria dello scudetto nello scorso anno, gli azzurri non hanno ripetuto quanto fatto vedere nella passata stagione.

I Campioni d’Italia, infatti, stanno disputando una stagione indecorosa. L’attuale posizione di classifica rispecchia quanto fatto vedere in campo dagli azzurri. La sconfitta contro l’Atalanta ha, di fatto, estromesso gli azzurri dalla lotta alla Champions League.

Il buco finanziario verrà coperto dalla cessione di Victor Osimhen. In estate, poi, ci sarà rivoluzione. Oltre ad un attaccante in grado di sostituire Osimhen e ad un difensore che possa colmare il vuoto lasciato da Kim MinJae l’estate scorsa, il Napoli è alla ricerca anche di un centrocampista.

Tra gli obiettivi c’è anche un centrocampista del Bologna, ma in estate sarà duello con la Juventus.

Mercato Napoli, pronto il duello con la Juve in estate

Sono diversi i giocatori che il Napoli ha messo nel mirino per rinforzare la rosa in vista della prossima estate. A centrocampo, dopo il tentativo della scorsa estate per Teun Koopemeiners, il Napoli riproverà ad affondare il colpo per il centrocampista olandese.

Oltre al numero 7 dell’Atalanta, però, sul taccuino del ds azzurro Mauro Meluso, è finito anche Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna.

Lewis Ferguson sta disputando una stagione da sogno con la maglia del Bologna e sogna la Champions League proprio con la squadra allenata da Thiago Motta.

Sul centrocampista scozzese, però, c’è anche il forte interesse della Juventus. A rivelarlo è TuttoJuve.com che svela anche un grosso pericolo per il Napoli.

La Juventus, oltre a puntare Ferguson, proprio come il Napoli, sta seguendo da vicino anche Teun Koopmeiners. I bianconeri, però preferiscono di gran lunga il profilo di Ferguson perchè rispetto a Koopmeiners costa praticamente la metà. Questo potrebbe spingere la Juventus ad affondare il colpo con maggior decisione e strappare così Ferguson al Napoli.

La dirigenza bianconera, inoltre, reputa che le qualità di Ferguson siano più funzionali alla prossima Juventus. Un altro fattore che potrebbe spingere Ferguson alla Juventus è quello relativo al prossimo allenatore. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di Thiago Motta come prossimo allenatore della Juventus. L’allenatore italo-brasiliano potrebbe, dunque, portare con sé uno dei suoi perni fondamentali in questa stagione fantastica.