Caso Acerbi-Juan Jesus, Marotta rompe il silenzio: le parole fanno discutere

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta riguardo il caso che ha coinvolto Acerbi e Juan Jesus: i dettagli

Alla fine la sentenza della Procura Federale ha dato ragione al difensore dell’Inter. La presunta accusa di insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus, durante Inter-Napoli, è stata definitivamente revocata. Una decisione che ha fatto discutere abbastanza, e che ha portato il Napoli a prendere una decisione drastica: da qui alla fine della stagione il club di De Laurentiis non prenderà più parte ad iniziative della Lega contro il razzismo, ma solo ad iniziative proprie.

In merito a ciò, prima dell’inizio di Napoli-Atalanta, ultimo match casalingo degli azzurri, tutta la squadra si è inginocchiata di propria volontà, come simbolo contro la lotta al razzismo. D’altra parte invece l’Inter non si è mai espressa chiaramente sulla questione.

Le dichiarazioni di Beppe Marotta sul caso Acerbi-Juan Jesus

Ecco quindi che, prima di Inter-Empoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN Beppe Marotta. Di seguito un estratto delle sue considerazioni sul caso:

L’INTERVENTO DELL’INTER – “Noi siamo stati zitti volutamente, ma voglio dire che è una pagina amara del nostro calcio. C’e un fatto che viene prima di tutto: abbiamo chiesto ad Acerbi di farci un resoconto di quello successo in campo, lui ci ha detto la verità oggettiva, noi non avevamo dubbi su quello che ci ha detto, non avevamo riscontro di un comportamento di discriminazione razziale e pertanto lo abbiamo affiancato con l’avvocato Capellini, poi il giudice ha preso posizione”.

L’INTER CONTRO IL RAZZISMO – “L’Inter è sempre a favore di iniziative che tenda a salvaguardare le discriminazioni, condanniamo ogni forma di razzismo. Siamo al fianco di Juan Jesus, ma c’è un aspetto giuridico che va rispettato, ma sopratutto la verità di un professionista che già ha avuto situazioni difficili nella sua vita”.

Il ruolo della società all’interno della questione Juan Jesus-Acerbi

È stato poi chiesto a Marotta se l’Inter società si fosse confrontata con il Napoli e con Juan Jesus stesso dopo il match di San Siro. L’ad dell’Inter ha risposto senza esitazioni: “Non ho parlato con Juan Jesus, perché non ci compete. Io ho parlato con il mio tesserato e prendo atto di quello che ci ha raccontato, e non ho dubbi nella sua versione”.

Marotta ha quindi concluso l’intervento: “Acerbi ha fatto un resoconto che nulla aveva a che vedere con una forma di discriminazione razziale. Rispetto la versione di Juan Jesus, ma io non sono un giudice e rispetto la sentenza del giudice“.