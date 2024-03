Sarri al Napoli con un nuovo direttore sportivo: ipotesi clamorosa

Sarri ritorna clamorosamente al Napoli? Ipotesi a sorpresa lanciata dal quotidiano: spazio anche ad un un nuovo direttore sportivo

Napoli-Atalanta è l’ennesima gara poco soddisfacente degli azzurri questa stagione. Uno 0-3 schiacciante, in una gara nella quale la superiorità della Dea non è praticamente mai stata messa in discussione. Prestazione che inevitabilmente allontana il Napoli dal sogno Champions, anche nel caso in cui dovesse valere la quinta posizione per accedere alla fase iniziale della competizione.

Senza Champions il Napoli darà il via ad una rivoluzione totale quest’estate. Francesco Calzona con ogni probabilità non sarà confermato alla guida del club partenopeo, specialmente se non dovesse centrare l’impresa Champions League. La scelta del nuovo allenatore condizionerà poi anche le strategie di mercato, e anche per questa va presa con estrema accuratezza. Tra le ipotesi sbuca anche un ritorno clamoroso, quello di Maurizio Sarri, che da poco ha lasciato la Lazio.

È viva l’ipotesi Sarri al Napoli, decisivo un fattore: c’entra il nuovo DS

L’edizione odierna de Il Mattino riporta che il presidente De Laurentiis sta guardando con attenzione anche il mercato dei direttori sportivi. L’attuale DS Meluso non è per nulla certo del posto, il Napoli con ogni probabilità non eserciterà l’opzione unilaterale per prolungare il contratto. Tra i sostituti spiccano i nomi di Accardi, DS dell’Empoli, Pederzoli del Parma. Il quotidiano cita però anche l’ipotesi Massara.

L’ex Milan è ancora libero sul mercato, stando alle ultime indiscrezioni sarebbe proprio lui il nome più gradito dal patron azzurro. Nel caso in cui si dovesse trovare l’accordo con Massara, il primo nome sul taccuino del DS per la panchina del Napoli è Maurizio Sarri. Solo in questo caso potremmo assistere ad un clamoroso ritorno sulla panchina azzurra.

Non solo Sarri, le altre ipotesi per la panchina del Napoli

In questi mesi si sono susseguite tante voci di mercato attorno alla panchina del Napoli. La rosa di candidati pare però essersi ristretta principalmente a due nomi: Italiano e Conte. La prima opzione, così come Sarri, è sicuramente più fattibile, anche per ragioni economiche.

Conte invece pretende tanto. Tuttavia l’ex allenatore della Juventus resta il vero sogno di De Laurentiis, che ha individuato in lui il nome più indicato sul quale fondare il nuovo corso del Napoli. C’è da capire, nei prossimi mesi, se Conte-Napoli rimarrà solo una suggestione oppure si arriverà ad un accordo definitivo.