“Mi tingerò il ciuffo d’azzurro”, il tifoso del Napoli mantiene la promessa dopo la vittoria

Arrivano a sorpresa le splendide dichiarazioni dopo il successo. Trionfo e ciuffo tinto di azzurro causa scommessa per il tifoso del Napoli.

Una Pasqua agrodolce quella che è stata vissuta dai tifosi del Napoli, a 24 ore dalla sconfitta per 0-3 maturata in casa contro l’Atalanta. Una batosta piena per gli azzurri, con i supporter che hanno quindi sofferto anche l’assenza di match di campionato quest’oggi. Fortunatamente, a venire incontro alle esigenze sportive dei napoletani, l’ATP Challenger 125 di scena al Tennis Club di Mergellina, che ha visto il trionfo dell’italiano Luca Nardi in 3 set contro il francese Pierre-Huges Hubert. Una gran bella soddisfazione personale per il tennista pesarese di origini napoletane, che nelle dichiarazioni post-successo si è lasciato andare ad alcune parole inerenti una scommessa nata dalla sua fede calcistica.

Nardi vince il Challenger, la promessa strizza l’occhio al Napoli

Un match alquanto intenso quello disputato fra Nardi e Hubert sul Campo D’Avalos del Tennis Club Napoli. Su terra rossa, il pesarese si è infatti imposto per 1-2 sull’avversario francese, perdendo il primo set 7-5 e trionfando al tie-break nel secondo, prima di concludere l’incontro dopo 2 ore e 33 minuti con un netto 6-2 nel terzo set. Una gran soddisfazione personale viste le origini napoletane di Nardi, dimostrate anche nel corso delle dichiarazioni rilasciate sul campo dopo aver alzato la coppa.

“Per me è stata una Pasqua davvero strana. Giocare a Napoli è speciale per me, e sono contento di questo trionfo. Ciuffo azzurro? Lo avevo promesso ai tifosi in caso di vittoria, ora mi tocca farlo“, le parole rilasciate a SuperTennis e in riferimento alla fede calcistica di Nardi, targata appunto SSC Napoli. Dichiarazioni, queste, ben presto divenute realtà, e che hanno fatto immensamente piacere a tutti i supporter presenti al Campo D’Avalos. Questi ultimi, in grado di affollare le tribune dell’impianto nonostante l’odierna ricorrenza pasquale, oltre alla partita hanno infatti potuto assistere al cambio colore dei capelli di Nardi.

Nardi al top, le promesse per il futuro dopo il successo di Napoli

Dopo aver battuto a sorpresa Novak Djokovic agli Indian Wells, Nardi è riuscito quest’oggi a centrare il proprio successo numero 6 a livello di Challenger, preparandosi a diventare il numero 76 al mondo a partire dal 1° aprile. Traguardo niente male per un ragazzo classe 2003, in grado di portare in alto i colori di Napoli anche nel tennis. Lo stesso Nardi ha quindi confermato di voler lavorare per essere al top anche nei prossimi impegni, mandando in visibilio i propri tifosi. “Questa vittoria mi da fiducia. Ora penso a recuperare per arrivare in forma a Montecarlo, dove l’anno scorso ho fatto molto bene. Poi ci saranno Madrid, Roma e il Roland Garros, dove spero vada tutto al meglio. La vittoria? La dedico alla mia famiglia“, la conclusione ad opera di Nardi.