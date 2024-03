“Meglio per Osimhen e Kvara”, tifosi del Napoli infuriati: cos’è successo su DAZN

Dopo la bruttissima sconfitta contro l’Atalanta l’umore dei tifosi azzurri è sotto terra: a peggiorare la situazione quanto accaduto negli studi di Dazn.

La stagione del Napoli può ormai dirsi conclusa. Gli ormai ex campioni d’Italia, al mese di marzo, sono fuori da ogni lotta per gli obiettivi di inizio stagione. La sconfitta contro l’Atalanta maturata ieri alle 12:30 ha, di fatto, escluso il Napoli da ogni discorso Champions League.

Ora, ai ragazzi di Calzona, non resta che provare a conquistare l’Europa League o la Conference League. La prestazione offerta nella giornata di ieri, però, lascia ben poche speranze in vista del futuro.

Futuro che per il Napoli è sempre più incerto. Gli incassi della Champions League non ci saranno e il mercato estivo potrebbe risentirne. Inoltre, Aurelio De Laurentiis non ha ancora sciolto ogni dubbio in merito al prossimo allenatore e al futuro ds del Napoli.

Con ogni probabilità, in estate, sarà rivoluzione. Nel post partita di Atalanta-Napoli, poi, parlando proprio di futuro, hanno fatto infuriare i tifosi azzurri.

Il consiglio a Kvara e Osimhen scatena la rabbia dei tifosi azzurri

Come di consueto, il match tra Napoli e Atalanta è stato analizzato negli studi di Dazn. La prova ampiamente negativa del Napoli ha fatto piovere numerose critiche sulla squadra di Calzona.

Interrogatosi sul futuro della squadra e di alcuni giocatori fondamentali come Osimhen e Kvaratskhelia, l’ex Napoli Valon Behrami si è espresso così:

“Se tu perdi Kim, poi Zielinski lo tieni fuori… Sono tutte situazioni che non fanno bene a un gruppo. Anche perché si parla di giocatori che sono la spina dorsale del gruppo. Anche giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia è meglio che cambino aria. Hanno fatto qualcosa di storico, poi si sono visti distruggere il gioco perfetto andando via allenatore e direttore”.

Secondo l’ex centrocampista azzurro, Kvaratskhelia e Osimhen dovrebbero lasciare Napoli dopo una stagione così negativa. Questo ha mandato su tutte le furie i tifosi azzurri che non credono assolutamente che le colpe di una stagione così negativa siano da imputare alle due stelle azzurre. I tifosi, poi, credono che il Napoli debba costruire la prossima squadra, proprio intorno a Kvaratskhelia.

Behrami, poi, ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis. Anche in questo caso, lo svizzero è stato molto duro nei confronti del patron azzurro, spiegando come non stia aiutando assolutamente la squadra in un momento complicato.