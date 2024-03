Rivelazione dell’ultim’ora sul futuro: lo ha detto Meluso a Sky, avete sentito?

Il direttore sportivo Mauro Meluso ha parlato del futuro del club azzurro ai microfoni di Sky Sport: la rivelazione del ds partenopeo.

È un Napoli da horror quello visto nel lunch match della 30esima giornata di Serie A contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri di mister Francesco Calzona hanno rimediato una dura batosta per mano dei bergamaschi, incassando una pesante sconfitta. La formazione partenopea è andata ko allo stadio Diego Armando Maradona con il punteggio di 3-0, propiziato dai gol di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners.

La squadra allenata da mister Francesco Calzona ha collezionato l’ennesima prestazione deludente della stagione, vedendo sempre più lontano l’obiettivo Europa. La prova fornita quest’oggi dagli azzurri ha lasciato amareggiato tutto il mondo Napoli, specialmente i tifosi partenopei. Proprio i supporter azzurri si sono fatti sentire al termine del match, manifestando la loro rabbia tra fischi e cori contro la squadra di Calzona. A metterci la faccia in casa Napoli dopo il duro ko, è stato il direttore sportivo Mauro Meluso. Il ds azzurro ha commentato la prova dei partenopei, facendo anche il punto della situazione sul futuro del club.

Rivelazione di Meluso in vista del futuro

Dopo le parole rilasciate a Dazn, il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, si è fermato ad analizzare la prestazione della squadra di Calzona anche ai microfoni di Sky Sport: “Dispiace per la brutta sconfitta, siamo dispiaciuti per i tifosi che hanno espresso il loro disappunto a fine partita. Non siamo riusciti a dare continuità alla gara con l’Inter, il primo tempo è stato a dir poco opaco. La squadra non è reattiva e determinata oggi, abbiamo preso dei gol che si potevano evitare. La sconfitta è meritata, ma forse è un po’ larga”.

Meluso poi perla del futuro: “Rifondazione già in corso? Sono discorsi che non mi sento di fare, questo spetta alla proprietà. Ora non è il momento di fare consuntivi, ma di stringersi intorno ad un obiettivo che è quello di fare sempre il meglio. Lo dobbiamo fare per il rispetto dei nostri tifosi. Queste settimane se ne sono sentite tante e si vengono creare situazioni, tutte le voci creano instabilità nel club”.

Meluso ha toccato anche il tema allenatore: “Nelle prossime settimane delineeremo il nostro futuro, con le idee che inizieranno a prendere forma. Ma adesso dobbiamo pensare principalmente al campionato. Devi cercare di mantenere alto il livello d’attenzione, altrimenti lo mandiamo già in archivio e non va bene. Non si può fare nulla per scontato e vorrei mantenere l’attenzione sul presente e non sul futuro”.