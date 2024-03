Napoli Basket, periodo nerissimo: ora il rischio è enorme

Napoli Basket, sconfitta per i ragazzi di coach Milicic, la squadra partenopea rischia grosso: periodo nero dopo la vittoria in Coppa Italia

Forte crisi non solo per il Napoli Calcio, anche il Napoli Basket è in difficoltà. Gli azzurri del calcio a undici hanno rimediato una pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, diretta concorrente ad un posto in Champions League. Un pesante 0-3, che riduce di tanto le speranze qualificazione alla massima competizione europea del Napoli, obiettivo stagionale prefissato all’inizio dell’anno sportivo. Gara che ha visto i bergamaschi prevalere sia dal punto di vista del risultato che dal punto di vista del gioco.

Un sabato santo nero per tutto lo sport partenopeo. Il Napoli Basket di coach Milicic ha perso in casa, al PalaBarbuto, contro Venezia, squadra molto vicina alla conquista di un posto ai play off, con il risultato di 90-97. Napoli che a questo punto rischia davvero di non rientrare tra le prime otto.

Napoli Basket-Venezia, gli azzurri sono fuori dalla zona playoff

Quella appena maturata è la quarta sconfitta consecutiva per il Napoli, rispettivamente contro: Tortona, Pistoia e Olimpia Milano e infine quest’ultima contro Venezia. Già dopo la scorsa sconfitta contro il club meneghino gli azzurri sono usciti dalla zona play-off, ma la delusione di questa sera peggiora ancor di più le cose.

Azzurri che ora occupano la nona posizione, ad una sola lunghezza da Pistoia. Mancano però solo cinque gare alla fine della stagione. Dunque la lotta play-off si complica enormemente. E sarebbe davvero un peccato macchiare una stagione del genere con una mancata qualificazione alla fase finale del campionato di A1. Anche perché gli azzurri sono stati in top otto praticamente per tutta la durata della stagione.

Napoli Basket, periodo nero dopo la vittoria della Coppa Italia

Questa stagione gli azzurri hanno conquistato una storica vittoria in Coppa Italia. Un successo che ha inevitabilmente aumentato le aspettative dei tifosi anche in campionato. Aspettative non rispettate dalla squadra, che dopo il trofeo conquistato ha vinto solo in casa contro Treviso, poi quattro sconfitte.

Napoli-Venezia, non bastano Pullen ed Ennis: arriva un’altra sconfitta

Tra le fila dagli azzurri c’è da menzionare la prestazione di Jacob Pullen, che ha messo a referto 25 punti. Bene anche Ennis, che ha invece registrato 20 punti, 9 assist e 6 rimbalzi. Il Venezia invece ha potuto contare su uno straordinario Simms. L’americano ha messo a segno 22 punti, che hanno enormemente contribuito alla vittoria finale di Venezia.