Napoli-Atalanta, iniziative da parte del club, compagni e tifosi per Juan Jesus: cos’è previsto

Prima gara dopo la sentenza del caso tra Acerbi e Juan Jesus, allo stadio Maradona sono già previste diverse iniziative per far sentire una certa vicinanza al brasiliano.

Una sfida che vale una fetta di stagione quella tra Napoli e Atalanta. I partenopei, per tenere accesa la flebile fiammella della speranza nella rincorsa che porta alla zona Champions League, avranno nove finali da disputare fino al termine del campionato, con la prima che si disputerà alle ore 12:30 al Maradona. E non c’è altra soluzione, se non la vittoria. Lo sa bene Francesco Calzona e lo sanno anche tutti i calciatori azzurri, il Napoli è condannato a vincere oppure la stagione si potrà trasformare in una lenta agonia fino al termine del campionato.

Eppure la sfida contro la formazione di Gasperini assume un sapore del tutto differente e che, per certi aspetti, va ben oltre la questione calcistica. Già, perché Napoli-Atalanta sarà la prima gara di Serie A dopo il caso di presunto razzismo avvenuto tra Juan Jesus e Acerbi, con quest’ultimo assolto dal Giudice Sportivo per mancanza di prove. Una decisione che ha lasciato basito il Napoli e lo stesso calciatore, che invece si sarebbero aspettati una presa di posizione più netta da parte delle istituzioni del calcio, che invece si sono strette perlopiù attorno ad Acerbi, come ad esempio il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Messaggi allo stadio, striscioni e l’iniziativa dei compagni di squadra: tutte le iniziative previste per Juan Jesus

Il Napoli ha già fatto sapere che non aderirà più alle iniziative anti-razzismo previste dalla Federazione, ritenendole di mera facciata. Ciò non vuol dire che il club non farà nulla. Anzi, la società di De Laurentiis – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – si è già attivata con varie manifestazioni che si vedranno in campo in occasione del match contro l’Atalanta. Sicuramente dai maxi schermi allo stadio saranno proiettate immagini di sensibilizzazione e slogan per la lotta al razzismo. Non è finita qui: anche i compagni di squadra, dopo aver già mostrato la propria vicinanza a Juan Jesus nel corso della settimana, in campo effettueranno qualcosa, ma sulla loro iniziativa vige il massimo riserbo.

Infine anche i tifosi faranno la loro parte. Dalle due Curve sono previsti vari striscioni sul tema in modo da far sentire, ancora di più, la vicinanza del pubblico al difensore brasiliano, già inondato di messaggi d’affetto dai milioni di supporters partenopei e non solo. Non è escluso che qualcuno possa decidere di arrivare allo stadio con metà volto dipinto di nero.

Pare, invece, siano state abbandonate le piste di una patch con l’hashtag #IoStoConJJ sulla maglia del Napoli. Anche l’idea di far scendere in campo Juan Jesus con la fascia da capitano al braccio per ora sembra essere stata accantonata. Di certo club, compagni e tifoseria sapranno, comunque, dimostrare la propria sensibilità su un tema decisamente più importante di una banale partita di calcio.