Infortunio Kvaratskhelia, i retroscena delle ultime ore: quando tornerà il georgiano

Emergono nuovi retroscena circa l’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, con le ultime sensazioni da Napoli che spiegano le condizioni del georgiano.

La pausa delle Nazionali ha assunto un retrogusto amaro in casa Napoli dopo quanto accaduto nelle ultime giornate. L’evoluzione della vicenda Acerbi-Juan Jesus ha infatti monopolizzato queste giornate di stop, con la sentenza finale in grado di tagliare le gambe alla formazione azzurra e al calciatore brasiliano. Il tutto è quindi stato seguito anche dall’infortunio rimediato da Khvicha Kvaratskhelia contro la Grecia in maglia Georgia, con il numero settantasette costretto ad abdicare anche dalla sfida di rientro in campionato fra Napoli e Atalanta. Proprio in merito a ciò, ecco quindi emergere nuovi retroscena a cura del Corriere dello Sport.

Infortunio Kvaratskhelia, i retroscena delle ultime ore

Impegnato lo scorso martedì 26 marzo in una delle sfide più importanti nella storia della Georgia, Kvaratskhelia ha giocato oltre 110 minuti in maglia rossa nella finale-qualificazione ad Euro2024, arrendendosi però ad un infortunio muscolare. Una forte contrattura nella zona dell’inguine quella rimediata dal calciatore del Napoli, che rientrato in città ha tentato il tutto per tutto pur di esserci nell’incontro con l’Atalanta. La news circa il lavoro personalizzato svolto in allenamento alla vigilia del match non ha però allietato i supporter azzurri, con il Corriere dello Sport che ci ha quest’oggi rivelato alcuni retroscena circa le ultime ore di Kvaratskhelia.

In particolare, nonostante la forte voglia di recuperare dall’infortunio, il georgiano non sarebbe mai apparso come in grado di poterlo fare. Più volte si sarebbe toccato l’inguine sconsolato e più volte avrebbe avuto fitte di dolore nel corso del provino effettuato la mattina del 29 marzo, quando Calzona ha capito di non poter puntare sul proprio gioiello. I convocati azzurri per la sfida sono quindi in procinto di essere annunciati in mattinata, con Kvara che al 99% sarà escluso dalla lista. Poche ore e sapremo anche il nome del suo sostituto, da ritrovare in Raspadori, Lindstrom o Traore.

Kvaratskhelia, quando rientrerà dall’infortunio

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, all’interno dello staff medico del Napoli vi è stata subito la sensazione e la consapevolezza di dover rinviare le sentenze almeno di una settimana. Appariva chiaro, infatti, che Kvara sarebbe stato inutilizzabile contro l’Atalanta, con i discorsi rimandati alla prossima domenica. Nel primo impegno di aprile, i partenopei affronteranno il Monza alle ore 15 di domenica, ed è chiaro che ora tutte le attenzioni siano puntate sull’U-Power Stadium. L’obiettivo, per il georgiano, è tornare in data 7 aprile, anche se il suo recupero potrebbe andare per le lunghe. In tal caso, si aprirebbe d’innanzi a Kvaratskhelia l’ipotesi Napoli-Frosinone, di vitale importanza così come la trasferta di Monza in caso si dovesse trionfare con l’Atalanta, chiaramente in ottica classifica.