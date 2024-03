Il perfetto erede di Zielinski, niente Traorè: il Napoli ha già deciso su chi puntare

Il calciomercato estivo è già alle porte, club come il Napoli stanno già lavorando per il futuro e in particolare i partenopei per il sostituto di Zielinski.

Terminata la sosta per le nazionali, il Napoli di mister Francesco Calzona è tornato a pensare prepotentemente al campionato. Ci sono le ultime nove partite da disputare in Serie A, sfide che potrebbero ancora regalare il sogno della qualificazione alla prossima Champions League.

A prescindere da quello che sarà l’esito della stagione, una società come il Napoli deve muoversi d’anticipo. La ricerca di un nuovo direttore sportivo e del prossimo allenatore – a meno di una conferma ad oggi improbabile di Calzona – sono i primi obiettivi fissati dal Napoli, prioritari per delineare una strategia. Eppure la dirigenza azzurra continua a tenere un occhio vigile sul mercato. Una delle priorità della prossima sessione estiva di calciomercato sarà sicuramente reperire un sostituto all’altezza di Piotr Zielinski, ormai promosso sposo dell’Inter.

Sudakov per il post Zielinski, il Napoli ha scelto su chi puntare

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si espone svelando come l’ucraino Giorgiy Sudakov sia il calciatore preferito dal Napoli, che lo ritiene il degno erede del polacco. Ecco quanto evidenziato:

La società di De Laurentiis fa sul serio, ci ha provato e ci riproverà, pur consapevole dell’alta valutazione del giocatore e della forte concorrenza, soprattutto dalla Premier. Ma Sudakov, perfetto erede di Zielinski per ruolo e caratteristiche, si è già sbilanciato proprio in nazionale con apprezzamenti pubblici al Napoli e la voglia mai nascosta di ripartire presto da un nuovo club per continuare a crescere.

Sudakov è quindi in testa nella lista delle preferenze del Napoli. Il classe 2002 sta deliziando i tifosi dello Shakthar Donetsk, club che l’ha cresciuto e lanciato, già da qualche tempo. Nonostante la giovane età, chi lo conosce riconosce in Sudakov un’enorme maturità, tant’è che spesso di lui si sente dire “in campo sembra abbia molti più anni di quelli che ha realmente”. Attestati di stima che non fanno altro che accrescere l’interesse attorno a lui.

In Italia, oltre al Napoli, piace anche alla Juventus, che però pare più interessata a puntare su un profilo come Koopmeiners. Il prezzo, più o meno, è lo stesso. Lo Shakthar Donestk non lo cederà a cuor leggero, tant’è che di recente l’ha blindato con un contratto valido fino al 31 dicembre 2028, ma soprattutto ha aggiunto una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. L’impressione, però, è che chi lo vorrà dovrà sborsare non meno di 50 milioni, pressoché la stessa cifra che l’Atalanta chiederà per il proprio centrocampista olandese.

Ovviamente, se il Napoli dovesse decidere di puntare forte su Sudakov, il riscatto di Junior Traorè dal Bournemouth non sarebbe più una pista percorribile. L’unica soluzione potrebbe essere quella di richiedere un nuovo prestito al club inglese, ipotesi decisamente complicata.