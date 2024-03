Fiume di tifosi verso il Maradona: cos’è successo alla stazione della metropolitana!

Caos e disturbi in città a pochi minuti dal calcio d’inizio di Napoli-Atalanta. Tifosi imbottigliati e polemiche numerose.

Manca sempre meno al primo pallone giocato di Napoli-Atalanta, cui calcio d’inizio è previsto per le odierne 12.30. Un appuntamento atteso ben due settimane in città, dove l’ultima sfida prima della sosta è stata contro l’Inter, con un 1-1 in grado di far parlare di se molto più per il caso Acerbi-Jesus che per quanto successo in campo. Fra i vicoli partenopei vi è dunque tanta attesa per rivedere i propri beniamini all’opera, anche in termini di big match e di rincorsa alla Champions League. Purtroppo però, per tutti i supporter che hanno scelto di recarsi allo stadio Diego Armando Maradona usufruendo dei mezzi pubblici la mattinata si è ben presto tramutata in un incubo.

Fiume di tifosi alla stazione Centrale, bloccata la Linea 2 verso lo stadio Maradona

Per i cittadini di Napoli, una delle principali soluzioni per giungere allo stadio attraverso i mezzi pubblici è senz’altro la Linea 2. Dalla stazione centrale di Piazza Garibaldi è infatti possibile usufruire del treno direzione Pozzuoli o Campi Flegrei in modo da scendere proprio in quest’ultima fermata, a pochi passi dal Diego Armando Maradona. Molti sono i supporter che in ogni occasione scelgono di recarsi in questo modo all’impianto, sebbene quest’oggi qualche disagio di troppo ha caratterizzato la mattinata nel napoletano.

I troppi tifosi presenti in stazione centrale hanno infatti portato a una calca di gente nei pressi dell’ingresso ai binari della Linea 2, provocando anche lo stop temporaneo di quest’ultima. Proteste varie da parte dei supporter, bloccati in una situazione di stallo a pochi minuti dal calcio d’inizio di Napoli-Atalanta. Pochi minuti dopo, però, i primi treni hanno cominciato a circolare regolarmente contribuendo pian piano alla diminuzione delle persone. Una situazione, questa, dovuta senz’altro all’orario mattutino della sfida che ha diminuito i treni a disposizione per giungere allo stadio in orario, nonché alla ben ampia affluenza dei turisti in città nel week-end di Pasqua.