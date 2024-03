Tegola tremenda per l’ex Napoli: “Infortunio al ginocchio”, quanto tempo starà fuori

Non arrivano buone notizie per l’ex Napoli che si è procurato un nuovo infortunio al ginocchio: svelati i tempi di recupero.

Negli ultimi anni sono stati davvero tantissimi i calciatori azzurri che hanno lasciato la maglia azzurra. Come spesso è accaduto, però, non tutti hanno trovato altrove le fortune vissute all’ombra del Vesuvio.

Nell’estate di due anni fa, la dirigenza azzurra ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa. I tifosi erano in subbuglio per aver lasciato partire i giocatori che negli ultimi 10 anni avevano scritto la storia del Napoli.

Tra i tanti che hanno lasciato Napoli nel corso dell’estate 2022, c’è anche l’allora capitano Lorenzo Insigne. L’ex numero 24 azzurro ha deciso di cambiare radicalmente vita volando in Canada per vestire la maglia del Toronto Fc. Oltreoceano le cose non sono andate come sperava e solo in questa stagione stava facendo vedere al meglio le sue qualità. Ora, però, un nuovo infortunio al ginocchio rischia di minare nuovamente le sue certezze.

Infortunio Insigne, svelati i tempi di recupero

La nuova stagione in MLS era partita alla grande per Lorenzo “Il Magnifico“. Nelle prime cinque partite aveva messo a segno ben due reti fantastiche con il suo caratteristico “tiro a giro“. Il marchio di fabbrica di Insigne, finalmente stava funzionando anche oltreoceano, ma l’ex Napoli è ora costretto a fermarsi nuovamente.

Lorenzo Insigne si è infortunato ai tendini del ginocchio e sarà costretto a stare fermo per almeno sei settimane. L’infortunio arriva nel momento peggiore per il natìo di Frattamaggiore che aveva visto le sue due reti essere nominate come “Gol della settimana” in MLS.

Il nuovo infortunio rischia di compromettere anche le poche possibilità per l’ex Napoli di ottenere la convocazione ai prossimi europei. Nelle ultime settimane, infatti, Insigne aveva parlato della possibilità di tornare a vestire la maglia dell’Italia e si era detto molto disponibile.

Insigne aveva spiegato che sperava nella chiamata di Luciano Spalletti per Euro2024, ma aveva anche ammesso che non avrebbe avuto problemi ad accettare le scelte del suo ex tecnico ai tempi dell’ultima stagione al Napoli. Insigne, infatti, ha grande fiducia nel lavoro del tecnico di Certaldo e sa benissimo che ogni scelta di Spalletti sarà la migliore per l’Italia.

L’infortunio al ginocchio, ora, lo estromette definitivamente dal giro della Nazionale in vista della prossima campagna europea in Germania dove gli azzurri proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2021.