Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere, Carlo Alvino annuncia una novità clamorosa sul nigeriano.

Victor Osimhen nelle ultime stagione è stato certamente la punta di diamante del Napoli. Molte delle prestazioni del club azzurro sono passate dai gol del nigeriano. Osimhen, poi, è stato determinante lo scorso anno nella vittoria dello scudetto.

In città è scoppiata la Osi-Mania con i tifosi azzurri che hanno dato vita a numerosi gadget che ricordavano il bomber azzurro. Osimhen, dal canto suo, non ha mai fatto mancare l’impegno, anche se alcune scelte in questa stagione hanno fatto storcere il naso ai tifosi azzurri.

Dopo il rinnovo di contratto con gli azzurri, il futuro di Osimhen è stato molto chiaro. L’attaccante nigeriano lascerà la maglia azzurra al termine della stagione. Il numero 9 azzurro ha detto chiaramente di aver preso una scelta sul proprio futuro e anche De Laurentiis ha confermato l’addio. Grazie al rinnovo, però, il Napoli potrà incassare per intero i 120 milioni di euro prevista dalla clausola rescissoria.

L’obiettivo di Osimhen, ora, è certamente quello di chiudere al meglio la sua avventura al Napoli. Osimhen, che è mancato tantissimo in questa stagione agli azzurri, vuole regalare al Napoli e ai suoi tifosi la qualificazione alla prossima Champions League.

Il suo futuro, però, sarà lontano da Napoli e secondo Carlo Alvino pare che la sua cessione sia già stata definita.

“Osimhen può andare via solo per 120 milioni di euro, euro più e non un euro in meno. C’è carenza nel ruolo e tutto è cresciuto a dismisura. Nel Napoli di Maradona e nell’Inter di Rummenigge uno come Osimhen avrebbe fatto fatica anche a scendere in campo. L’ipotesi che nessuno paghi la clausola non esiste, Osimhen ha già chiuso l’operazione con un club insieme a De Laurentiis e Calenda. È inopportuno fare nomi di squadre perchè Osimhen deve fare il bene del Napoli nelle prossime nove giornate.