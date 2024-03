Juan Jesus, Napoli pronta ad abbracciare il brasiliano: cosa succederà allo stadio

Dopo l’assoluzione di Acerbi prosegue la battaglia del Napoli contro il razzismo: svelato cosa accadrà allo Stadio Maradona.

Nelle ultime settimane in casa Napoli ha tenuto banco la questione relativa al caso Acerbi-Juan Jesus. I fatti risalgono all’ultimo match di campionato tra Napoli e Inter. Nel corso del match Acerbi avrebbe rivolto a Juan Jesus parole di stampo razzista.

Dopo il match, la questione è passata al Giudice Sportivo che dopo alcune settimane di indagini non ha comminato alcuna condanna contro il difensore dell’Inter. Nella sentenza si può leggere come non ci siano prove a sufficienza per dimostrare che questi epiteti di matrice razzista siano stati effettivamente pronunciati.

Dopo la mancata condanna contro Acerbi, il Napoli ha rilasciato un lungo comunicato dove si diceva “basito” per la sentenza del Giudice Sportivo. Il club partenopeo, inoltre, ha informato che non parteciperà più ad alcuna iniziativa di “mera facciata” organizzata dalla Lega Serie A e che proseguirà la sua battaglia contro il razzismo per conto suo.

Caso Acerbi-Juan Jesus, iniziativa del Napoli: accadrà domani

Nei giorni dopo il match contro l’Inter e nei giorni successivi alla sentenza, i tifosi azzurri e il club partenopeo sono stati molto vicini a Juan Jesus che si è detto affranto per la decisione del Giudice Sportivo.

Nella giornata di oggi, il Napoli, attraverso i propri profili social, ha pubblicato un video contro il razzismo. L’ANSA, inoltre, ha svelato la splendida iniziativa del club partenopeo in vista del match di domani.

Il video pubblicato oggi sui social del Napoli, infatti, verrà proiettato anche domani in occasione di Napoli-Atalanta e ci sarà anche un lungo messaggio.

Di seguito quanto evidenziato:

“Crediamo in un mondo dove l’uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l’occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo”.

Il video pubblicato oggi dal Napoli sui propri social, infatti, ritrae la bocca dei calciatori azzurri pronti a dare un messaggio. Possibile, dunque, che siano queste le parole che verranno ripetute domani prima del match contro l’Atalanta.

Non si tratta dell’unica iniziativa del Napoli per supportare Juan Jesus. Il club azzurro, infatti, nei giorni scorsi ha lanciato un hashtag proprio a sostegno del difensore brasiliano che ha vissuto giorni molto complicati.