Caso Juan Jesus, Carraro giustifica Acerbi ed è subito polemica: le parole

Anche l’ex Presidente della FIGC, Franco Carraro ha commentato il caso Acerbi-Juan Jesus: scoppia la polemica.

Nelle ultime settimane l’attenzione mediatica si è concentrata esclusivamente sul caso Acerbi-Juan Jesus. Dopo il presunto insulto di stampo razzista da parte del difensore nerazzurro, in molti si sono scagliati contro il numero 15 dell’Inter.

Per settimane l’Italia ha atteso con ansia la decisione del Giudice Sportivo e tantissimi si aspettavano che al difensore dell’Inter e della Nazionale venisse comminata una squalifica di almeno 10 giornate per aver infranto l’articolo 28.

Contrariamente alle aspettative, però, Acerbi è stato assolto per mancanza di prove oggettive. All’interno della sentenza, però, si può leggere come ci siano degli indizi che portino a pensare che il fatto sia accaduto, ma questi non possono costituire delle prove che possono portare ad una condanna.

Dopo la sentenza del Giudice Sportivo, si è scatenata la polemica tra chi giustifica la sentenza e chi invece auspicava la condanna.

Caso Acerbi-Juan Jesus, Carraro scatena le polemiche

Nei giorni successivi alla sentenza in molti hanno espresso il proprio parere riguardo la vicenda. Tra i tanti, c’è anche l’ex Presidente della FIGC, Franco Carraro.

Carraro ha affermato che la querelle in campo tra Francesco Acerbi e Juan Jesus sia dovuta alla trance agonistica.

Di seguito le parole dell’ex Presidente della FIGC ai microfoni di Radio Goal:

“Potrebbero essere miei nipoti Juan Jesus ed Acerbi. Faccio una premessa, chi conosce il calcio e cosa accade su un campo di calcio capisce quella che si chiama la trance agonistica, la stanchezza a volte fa dire delle cose che magari non pensi. Secondo me Juan Jesus s’è sentito offeso ed Acerbi è sicuro di non aver detto quella cosa. Penso che c’è un principio giuridico che dice che quando c’è insufficienza di prove non si può condannare qualcuno.

Carraro, poi, ha commentato anche le dichiarazioni di Gabriele Gravina che ha affermato di credere alle parole di Acerbi: