Atalanta, Gasperini spera nel recupero lampo dei suoi big: sono in dubbio per il Napoli

Gian Piero Gasperini è alle prese con gli infortuni in vista del Napoli. L’allenatore dell’Atalanta spera di recuperare i suoi big per il match in programma domani allo stadio Diego Armando Maradona.

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Atalanta in programma domani alle ore 12:30. Il match gode di un’importanza unica, vista la rincorsa in classifica dei Campioni d’Italia. Infatti, le due squadre si giocano un posto nella prossima Champions League. I tecnici conoscono bene le difficoltà che troveranno sul terreno di gioco, motivo per il quale ci sarà bisogno degli uomini migliori.

A tal proposito, sarà molto importante avere tutti i calciatori a disposizione. Soprattutto in casa Atalanta, Gian Piero Gasperini è costretto a fare i conti con i problemi fisici di due giocatori. Infatti, Charles De Ketelaere e Teun Koopmeiners sono in dubbio per la partita contro il Napoli.

Atalanta, Gasperini rischia di perdere due big per il Napoli: le ultime

Stando a quanto riportato da “Il Corriere di Bergamo” i due calciatori sarebbero a rischio per la sfida. In modo particolare, l’ex Milan è molto vicino al forfait dopo l’infortunio rimediato alcune settimane fa. Per il belga non dovrebbe esserci la possibilità di scendere in campo in un match così delicato.

Il discorso legato all’olandese, invece, appare totalmente diverso. Il calciatore ha accusato un problema muscolare al polpaccio durante gli impegni con la propria Nazionale. La forma fisica non è al massimo, motivo per il quale nella giornata odierna verrà effettuato il provino decisivo per capire se rientrerà o meno tra i convocati. Ad ogni modo, però, anche in caso di esito positivo non dovrebbe rientrare tra l’undici titolare che sfiderà i ragazzi di Calzona.

Qualora i calciatori dovessero risultare indisponibili per la trasferta, il tecnico sarebbe costretto ad affrontare una vera e propria emergenza a centrocampo. I sostituti sono già stati “allertati”, ma ad ogni modo si tratterebbe di una perdita cruciale, soprattutto a causa della delicatezza del match che può valere un posto nella prossima Champions League.

Il gap tra le due squadre è di soli due punti: Atalanta 47 e Napoli 45. Ciò nonostante, però, la vittoria di una delle due rose potrebbe significare riaprire la corsa all’Europa o chiuderla in modo definitivo, complicando così il cammino dei Campioni d’Italia.