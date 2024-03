Regalo di Pasqua a tutti i calciatori del Napoli, cos’è successo a Castel Volturno

Il Napoli è in fase di preparazione per l’Atalanta, nel mentre, con la pasqua alle porte, una bella sorpresa è avvenuta a Castel Volturno.

L’Atalanta è alle porte. Il match contro gli orobici, che andrà in scena sabato alle 12:30, rappresenta una delle ultime chiamate per il Napoli di Francesco Calzona in vista della rincorsa Champions League. Una gara decisiva, a cui il Napoli si affaccia con il dubbio Kvratskhelia.

La stella georgiana, fresca qualificata ad Euro 2024, è uscito anzitempo nel corso dei supplementari, godendosi la qualificazione dalla panchina. Probabile stiramento, un infortunio non grave, ma che potrebbe tenere “Kvaradona” out nell’appuntamento del Diego Armando Maradona.

Napoli, che sorpresa per pasqua: ospite d’eccezione al Konami Center di Castel Volturno

Le alternative di certo non mancheranno: da Ngonge a Traorè, passando per Jesper Lindstrom, che potrebbe finalmente avere la propria occasione a seguito di una annata oggettivamente difficile. Non solo dubbi però, anche notizie positive: Victor Osimhen avrebbe infatti recuperato e dopo aver dato forfait con l’Inter, potrebbe tornare a guidare il tridente partenopeo.

Insomma, giorni delicati, in attesa della gara e delle immediate festività. Pasqua è alle porte e al Konami Center di Castel Volturno, è avvenuta una gradita sorpresa. Ciro Poppella, noto pasticciere napoletano, si è infatti recato al centro sportivo dei campioni d’Italia in carica per donargli una delle proprie creazioni: la colomba artigianale della sua pasticceria.

“Da grande tifoso del Napoli e naturalmente da pasticciere, spero che questo mio regalo possa portare fortuna agli azzurri per battere l’Atalanta e per vincere tutte le partite che mancano fino alla fine del campionato”.

Questo il commento del post pubblicato su Instagram da Poppella, che si augura di poter influire positivamente sul rush finale dei propri beniamini. Staremo a vedere, probabile che questo momento “dolce” sia stato particolarmente apprezzato in questi giorni carichi di pressione.

I ragazzi di Calzona sono infatti consapevoli della difficile impresa a cui sono chiamati. Il quinto posto resta complicato, complicatissimo a seguito dei mesi altalenanti vissuti con Rudi Garcia e soprattutto Walter Mazzarri. Ci vorrà un finale perfetto, impresa non impossibile, ma che vista la mancanza di continuità che ha segnato l’annata 2023 – 2024 appare oggettivamente troppo per il team azzurro. Nel calcio però si sa, nulla è impossibile ed il valore di una rosa che solamente un anno fa alzava il titolo di campione d’Italia, impone quantomeno di provarci.