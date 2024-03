Napoli-Atalanta, Gasperini rivoluziona la formazione senza De Ketelaere: le scelte

Napoli ed Atalanta si sfideranno sabato al Diego Armando Maradona. Gasperini prepara la rivoluzione vista la probabile assenza di Charles De Ketelaere.

Sale sempre più l’attesa per Napoli-Atalanta, che aprirà la 30ª giornata di Serie A sabato alle 12:30. Il match è cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre, che scopriranno se potranno ambire ancora ad un posto per la prossima Champions League o meno.

Entrambi gli allenatori sono alle prese con alcuni dubbi di formazione, ma quello più in difficoltà è senz’altro Gasperini. L’allenatore della Dea prepara la rivoluzione vista l’ormai quasi certa assenza di De Ketelaere per la gara del Maradona contro gli azzurri.

Gasperini ridimensiona la sua Atalanta: la probabile formazione senza l’assente De Ketelaere

Ormai siamo giunti all’antivigilia del big match Napoli-Atalanta, che si disputerà sabato alle 12:30 al Diego Armando Maradona. L’incontro tra le due squadre darà il via ufficiale al rush finale di campionato, dopo l’ultima sosta delle Nazionali che si è appena conclusa. In vista del match del Maradona, sia Calzona che Gasperini devono fare i conti con alcuni dubbi di formazione a causa di diversi problemi fisici rimediati dai loro giocatori. In casa Napoli si guarda attentamente alle condizioni di Kvaratskhelia, che viaggia verso l’esclusione. Per l’Atalanta invece sembra ormai certa l’assenza di De Ketelaere, che spinge Gasperini verso un’Atalanta rimaneggiata. Scamacca dovrebbe guidare l’attacco dei bergamaschi, con alle sue spalle Lookman ed uno tra Miranchuck e Pasalic. A centrocampo l’unico dubbio è Koopmeiners, reduce dall’infortunio rimediato con l’Olanda, ma da Zingonia filtrano sensazioni positive. Per il resto dovrebbe essere confermato l’undici ideale di Gasperini.

L’Atalanta arriva dunque al big match contro il Napoli con qualche problema. I bergamaschi ultimamente stanno faticando dal punto di vista dei risultati, e l’assenza di De Ketelaere non fa altro che mettere Gasperini in una situazione più complessa. Il tecnico della Dea proverà comunque a creare qualche grattacapo a Calzona, vista la possanza fisica di Gianluca Scamacca al posto dell’imprevidibilità del belga. Dietro l’attaccante italiano è certo della titolarità Ademola Lookman, che sarà affiancato dall’estro di Miranchuk o dal cinismo offensivo di Pasalic. Attualmente è però in leggero vantaggio il croato. Koopmeiners proverà ad esserci, anche se non sarà al 100% delle proprie forze. Nonostante ciò, il centrocampista olandese è pronto a dipingere calcio in quello che potrebbe essere il suo stadio nella prossima stagione, qualora il Napoli riuscisse a bruciare la folta concorrenza. Ad oggi però l’attenzione va al campo, dove Napoli ed Atalanta si giocheranno il dentro o fuori per la corsa ad un posto nell’Europa che conta.

Probabile formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Scamacca. All. Gasperini