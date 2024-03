Mertens, ipotesi ritiro: arriva il nuovo annuncio dell’ex Napoli

Ipotesi ritiro concreta per Dries Mertens? L’ex Napoli, ora al Galatasaray, è ritornato sul suo futuro.

L’ex attaccante del Napoli Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sporx in cui ha parlato del momento del suo Galatasaray e soprattutto del suo futuro in terra turca. Negli ultimi tempi Mertens aveva affermato di stare seriamente pensando al ritiro alla conclusione della corrente stagione. Il belga prossimo a spegnere ben 37 candeline, potrebbe prendere in considerazioni anche altre strade ed opportunità.

Sulle ambizioni con il proprio club e riguardo alla lotta ai vertici della classifica con il Fenerbahce di Edin Dzeko ha affermato: “Sono molto contento che il Fenerbahce abbiano fatto diversi importanti trasferimenti e acquistato dei giocatori forti. Loro come noi segnano molti gol e sanno difendere bene. Non molleremo e ce la giocheremo fino alla fine“.

Passato da svincolato in Turchia, nell’estate 2022, Mertens fin qui ha collezionato 75 presenze impreziosite da 15 gol e 15 assist. Nella corrente stagione ha disputato 28 partite di Super Lig con 5 gol ed 11 assist all’attivo. Nonostante abbia una certa età è sempre quasi integro fisicamente e continua a regalare soddisfazioni agli appassionati, con gol che come suo solito sono dei veri e propri colpi di genio.

Ritiro Mertens, la decisione del calciatore tramite un annuncio

Il miglior marcatore della storia del Napoli sta seriamente pensando al suo futuro. Con gli azzurri ha vissuto 9 stagioni spettacolari condite dalle vittorie di due Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana insieme a tante emozioni. Sotto l’ombra del Vesuvio ha espresso la miglior versione di sè, siglando 148 gol e 90 assist in 397 apparizioni con la casacca azzurra. A quanto pare, però, Ciro Mertens sembrerebbe aver fatto dietrofront sulla decisione di potersi eventualmente ritirare a fine stagione.

Lui stesso, infatti, ha affermato di poter continuare a giocare poiché fisicamente si sente ancora in forma. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ritiro? A dire il vero non lo so. Ci ho pensato molto in questi mesi, ma non ho ancora preso una decisione definitiva. Credo che continuerò almeno per un altro anno perché mi diverto e gioco spesso. Perché no? Potrebbe essere qui al Gala, ma anche da qualche altra parte, comunque penso di proseguire. Per quanto mi riguarda, penso di andare bene e di poter continuare”.

Il suo contratt0 scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e l’intenzione dell’ex calciatore partenopeo sembrerebbe essere seriamente quella di continuare anche con la maglia di un altro club, nel caso in cui non ci fosse l’accordo con il Galatasaray.