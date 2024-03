Mercato Napoli, occhi sulla rivelazione del Cagliari: fissato il prezzo

Nonostante la stagione non sia ancora finita, il Napoli ha già iniziato a pianificare il proprio mercato. Piace la rivelazione che milita nel Cagliari, per la quale è stato fissato il prezzo.

Il Napoli si appresta a concludere una stagione piuttosto complicata, in cui purtroppo gli azzurri non sono riusciti ad onorare al meglio lo scudetto conquistato nella passata annata. I campani proveranno a concludere la stagione in crescendo, con la speranza di riuscire a centrare un posto per la prossima Champions League.

A fine stagione si dovrà poi ragionare sul mercato estivo da effettuare, dove andrà ridimensionato in maniera massiccia l’organico. Sul taccuino dei dirigenti azzurri c’è anche la rivelazione del Cagliari.

Il Napoli mette gli occhi sulla rivelazione del Cagliari: fissato il prezzo

In casa Napoli sono iniziati già i primi discorsi di mercato. Mister Calzona è pienamente concentrato verso le ultime nove stagionali, e nel mentre la dirigenza azzurra sta programmando i colpi per l’estate. Dopo le ultime sessioni di mercato piuttosto negative, il Napoli non potrà permettersi di sbagliare nuovamente. Per evitare la medesima situazione della scorsa estate, Meluso sta già portando avanti diverse trattative. Sul taccuino della dirigenza del Napoli sarebbe finita la rivelazione stagionale del Cagliari, ossia il difensore italiano Alberto Dossena, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il club sardo avrebbe fissato un prezzo di partenza per la cessione del difensore parti ad 8 milioni di euro. Una cifra che potrebbe però lievitare, visto che oltre al Napoli c’è anche l’interesse di Bologna e Fiorentina, ma anche del Sassuolo in caso di permanenza in A.

Dossena si è contraddistinto per le sue ottime qualità fisiche e tecniche, come lo stesso Napoli ha potuto notare in occasione del gol di Luvumbo scaturito proprio da un lancio lungo del difensore italiano. Nel complesso, il difensore del Cagliari ha collezionato 2 reti e 3 assist nella stagione d’esordio nel massimo campionato italiano. Il Napoli sta seriamente pensando di puntare su Dossena per l’estate, visto che un difensore almeno andrà inserito nell’organico. Dossena rappresenterebbe una soluzione low cost ma dall’alto rendimento, e il che sarebbe perfetto per le casse degli azzurri. Ovviamente si dovrà anticipare la concorrenza dei vari club interessati, che sono pronti a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del difensore rivelazione di questa stagione. Il Napoli potrà però contare sul blasone del club maggiore rispetto alle dirette concorrenti. Il Bologna è pronto a giocarsi la carta Champions League in caso di raggiungimento, che ad per il Napoli è solamente un sogno. I discorsi sono appena agli inizi, ma in estate Dossena sarà uno degli obiettivi di mercato del Napoli e non solo.