Infortunio Kvaratskhelia, svelati i tempi di recupero: ecco quando torna

In casa Napoli c’è particolare preoccupazione circa le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia dopo il problema accusato in Nazionale. Svelati i tempi di recupero.

I Nazionali del Napoli sono rientrati tra ieri e oggi a Castel Volturno. Tutti i Nazionali rientrati hanno svolto un lavoro personalizzato a parte in modo da recuperare al meglio in vista della gara di sabato contro l’Atalanta.

L’unico che non si è allenato è Kvaratskhelia, che si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una forte contrattura all’adduttore della coscia sinistra. Sono stati resi noti i tempi di recupero per questo genere di infortuni da parte dello storico medico.

Svelati i tempi di recupero dell’infortunio di Kvaratskhelia

In casa Napoli sono giorni piuttosto roventi. Dopo il caso Acerbi-Juan Jesus che ha tenuto banco per oltre una settimana, adesso il focus è passato verso Kvaratskhelia. L’esterno azzurro ha riportato un infortunio durante il match tra la sua Georgia e la Grecia, che l’ha costretto al cambio forzato. In mattinata Kvaratskhelia si è sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato una forte contrattura all’adduttore, per cui è iniziato immediatamente l’iter riabilitativo. Sui tempi di recupero per questo genere di infortuni ne ha parlato l’ex medico sociale dell’Italia, Enrico Castellacci, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarà difficile vedere Kvaratskhelia in campo sabato contro l’Atalanta. Con una forzatura, la contrattura potrebbe diventare qualcosa di più, come uno stiramento. Sciogliere una forte contrattura in due giorni non è facile. Starà al ragazzo dire come si sentirà a poche ore dalla partita e al medico sociale decidere se varrà la pena o no rischiare. Io penso che abbia poche chance di recuperare per il match con gli orobici”.

Arriva dunque la sentenza da parte dell’ex medico sociale della Nazionale italiana, che vede molto probabile un forfait di Kvaratskhelia per il match contro l’Atalanta. Un infortunio come la contrattura può guarire in pochi giorni con degli adeguati trattamenti medici. Purtroppo però l’estrema vicinanza alla sfida contro l’Atalanta non dovrebbe permettere il pieno recupero al georgiano, che viaggia dunque verso l’esclusione. Ovviamente l’ultima parola spetterà allo staff medico dopo alcune prove di forza effettuate dal giocatore, che valuterà lui stesso se potrà esserci o meno. A meno di 48 ore dalla gara tra Napoli ed Atalanta, le possibilità che Kvaratskhelia possa scendere in campo sono ridotte al lumicino. Per l’esterno del Napoli è quindi quasi certa l’esclusione dal big match contro i bergamaschi, a meno che non si riesca ad effettuare un recupero lampo in questi due giorni.