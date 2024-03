Infortunio Kvara, il medico sociale allo scoperto: “Vi dico quando tornerà ad allenarsi”

Il medico sociale della nazionale georgiana esce allo scoperto: svelato quando Kvara tornerà ad allenarsi.

Kvhicha Kvaratskhelia sta vivendo un momento da sogno: ha centrato Euro 2024 con la sua Georgia (prima volta nella storia) ed ha annunciato che presto diventerà papà. Con gli azzurri si accinge a risollevare la stagione in queste ultime 9 finali di campionato per raggiungere almeno il quinto posto: probabilmente sufficiente per la qualificazione alla prossima Champions League.

Sabato alle 12:30, gli azzurri ospiteranno allo stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Giampiero Gasperini. La Dea occupa la sesta posizione in classifica, a +2 sul Napoli e con una partita da recuperare: in sintesi la squadra di Francesco Calzona è obbligata a vincere per sperare nel miracoloso posizionamento nella massima competizione europea.

Davanti la Roma di Daniele De Rossi e il Bologna di Thiago Motta corrono a vele spiegate e raggiungerle non sarà così semplice. Per farsì che ciò accada, i tifosi azzurri contano nel ritrovamento della condizione fisica e mentale della propria squadra. La buona notizia è che Osimhen, dopo alcuni acciacchi fisici palesati nell’ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona, sembrerebbe pronto ad essere impiegato dal primo minuto, la cattiva riguarda Kvara che rischia seriamente di non farcela per la prossima gara

Infortunio Kvara, i tempi di recupero

Il medico sociale della Georgia, Dato Kharabadze, ha svelato quando il numero 77 del Napoli potrà tornare ad allenarsi con i suoi compagni di club. Il georgiano ha rimediato, durante lo spareggio contro la Grecia, un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo al minuto 108 del secondo tempo supplementare.

Il calciatore nel post partita ha dichiarato di aver accusato un semplice stiramento muscolare dovuto all’accumulo di tante partite nelle gambe e che, di conseguenza, non lo avrebbe tenuto fuori per tanto tempo. Kharabadze, invece, ha dichiarato nelle parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Kvaratskhelia ha un’elongazione dell’adduttore e accusa crampi in entrambi i muscoli della tibia. Il giocatore si sente bene e tra pochi giorni potrà allenarsi a pieno regime”.

Una notizia tutt’altro che positiva dato che, seppur potrebbe spiccare il suo nome tra i convocati, è difficile che riesca ad essere in campo come titolare. Alla luce di ciò, mister Calzona prepara il piano B, necessario per sopperire alla mancanza della talentuosa ala sinistra azzurra. Come principale sostituto prende sempre più quota il profilo di Lindstrom, in vantaggio su Raspadori.