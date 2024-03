Fedele lancia l’appello al Napoli: “Deve giocare al posto di Kvaratskhelia”

Kvaratskhelia è in dubbio per l’Atalanta: Enrico Fedele, avrebbe le idee chiare per il sostituto del calciatore georgiano.

La Georgia ha vissuto una serata magica, d’oro. La selezione biancorossa, dopo i combattuti 120 minuti contro la Grecia, si è infatti qualificata per Euro 2024, un risultato unico, sopraggiunto ai rigori, consegnando ai georgiani l’accesso alla sopracitata competizione per la prima volta nella loro storia calcistica.

Tra i protagonisti di questa cavalcata Khvicha Kvaratskhelia, l’ala del Napoli, titolare inamovibile della Georgia, è ovviamente sceso in campo anche l’altra sera. La stella georgiana si è però dovuto arrendere proprio durante i supplementari a causa di un problema muscolare, godendosi la vittoria dalla panchina. Un infortunio, quello di Kvaratskhelia, che ha allarmato non poco i supporters partenopei in vista del rush finale in Serie A.

Sfida tra Napoli e Atalanta, Fedele consiglia Lindstrom al posto di Kvaratskhelia

Kvara ha tranquillizzato i tifosi nel post gara. Poche parole quelle del calciatore, ma significative: “Sto bene, ho avuto un piccolo problema, succede quando si gioca tanto”, dichiarazioni a cui sono seguiti i pareri dello staff georgiano, pareri che hanno condotto i colleghi del Napoli ad affrontare la questione con cauto ottimismo.

Nonostante ciò, ad oggi, la sua presenza contro l’Atalanta resterebbe in dubbio. Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli affronterà infatti gli orobici, in una delle ultime chiamate per la Champions League, una finale a tutti gli effetti, un appuntamento a cui Calzona spera di arrivare potendo contare proprio su Kvaratskhelia. Se non dovesse farcela, però, le alternative non mancherebbero: da Ngonge, sino a Traorè, passando per Jesper Lindstrom. Proprio sul danese, Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, si è espresso sulle frequenze di Radio Marte:

Gara con l’Atalanta? Sono convinto che il Napoli sabato possa vincere, ma alla fine difficilmente arriverà quinto a prescindere dal risultato contro il team di Gasperini. Vedere il Napoli quinto sarà difficile, molto difficile. L’Atalanta fa risultati in trasferta, gioca uomo su uomo. Se non dovesse, come pare, farcela Kvaratskhelia, penso sia giusto che giochi Lindstrom: se non usasse il norvegese nemmeno adesso, potremmo iniziare a parlare a tutti gli effetti di problema.

Lindstrom ad oggi resta infatti uno degli oggetti misteriosi del Napoli. Arrivato in pompa magna dall’Eintracht Francoforte, il polivalente esterno danese non è mai riuscito ad imporsi, non solo da titolare, ma anche da prima alternativa del pacchetto offensivo. Che sia la sua occasione?