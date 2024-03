Biglietti Napoli-Atalanta: ci sono ancora delle disponibilità, la situazione

Sabato alle 12:30 si disputerà al Maradona il match Napoli-Atalanta. A due giorni dal big match di campionato, sono disponibili ancora diversi biglietti in vari settori dello stadio.

Siamo giunti all’antivigilia di Napoli-Atalanta, con il match che aprirà la 30ª giornata di Serie A sabato alle 12:30. Un weekend inusuale, visto che si tratta di quello che coincide con Pasqua, che dunque vede una divisione delle gare di campionato nei giorni di sabato e lunedì.

Il match ha una posta in palio piuttosto importante, visto che il Napoli vincendo potrebbe scavalcare proprio i bergamaschi in classifica. Su TicketOne sono disponibili ancora diversi biglietti per la gara di sabato, e che probabilmente andranno ad esaurirsi nelle prossime ore.

Disponibili ancora diversi biglietti per Napoli-Atalanta: la situazione

La Serie A è pronta a ripartire dopo lo stop a causa delle Nazionali, che hanno fermato i vari campionati per l’ultima volta in questa stagione. Sabato alle 12:30, al Diego Armando Maradona si disputerà Napoli-Atalanta, match valido per la 30ª giornata di Serie A. Nonostante il match sia piuttosto importante e si disputi di sabato santo, sono disponibili ancora diversi biglietti da poter acquistare su TicketOne. Difatti sono disponibili i biglietti per molti settori del Maradona, escluse Curva A superiore e B sia superiore che inferiore e la tribuna ospiti inferiore. Su TicketOne sono ancora disponibili pochi biglietti per i settori: Curva A inferiore, Distinti superiore ed inferiore e per la Tribuna Nisida. Bassa disponibilità di biglietti anche per la Tribuna Posillipo, mentre il settore con alta disponibilità è quello della Tribuna ospiti superiore. Dunque attualmente è possibile ancora acquistare un biglietto per poter assistere a Napoli-Atalanta in programma sabato.

Vista l’importanza della sfida, è lecito aspettarsi che in queste ore saranno venduti ancora diversi biglietti. Difficilmente però ci sarà il sold out, visto che il match è in programma alle 12:30 ed è un orario piuttosto scomodo. Sicuramente però la disponibilità dei biglietti permetterà a chi cambierà idea all’ultimo secondo di poter assistere all’incontro tra gli azzurri ed i bergamaschi. Dunque ci si aspetta che almeno i settori con bassa disponibilità vadano esauriti nel corso di questi due giorni che precedono l’incontro. D’altronde si tratta di un match tra Napoli ed Atalanta, che vista la classifica attuale, è un vero e proprio scontro diretto per la rincorsa disperata ad un posto in Champions League. I tifosi azzurri sicuramente vorranno sostenere la squadra in questa sfida avvincente, e probabilmente lo dimostreranno in queste ore con l’acquisto degli ultimi biglietti disponibili.