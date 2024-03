Accostato al Napoli: “Solo interferenze”, l’allenatore sbotta all’improvviso!

Incerto il futuro sotto l’ombra del Vesuvio, tra i tanti enigmi, quello dell’allenatore: un possibile obiettivo si è però espresso.

Aurelio De Laurentiis ripeterà con ogni probabilità la rivoluzione dell’estate 2022 nei prossimi mesi. Il Napoli non solo non è riuscito a ripetersi, il team campione d’Italia si è addirittura reso protagonista di una involuzione clamorosa, che l’ha portato dalla prima e dominante posizione all’anonima lotta per la corsa Champions League.

Una rincora ad oggi complicata, non impossibile, ma appunto parecchio complicata. Ne è consapevole lo stesso Francesco Calzona, chiamato a compiere un mezzo miracolo circa un mese fa. Il tecnico calabrese sta ottenendo buoni risultati questo è certo, ma la pessima gestione Mazzarri ha però lasciato un segno abbastanza indelebile sul campionato del Napoli.

Nuovo tecnico Napoli, un possibile obiettivo si chiama fuori? Le sue dichiarazioni

Nonostante i buoni risultati, però, la separazione tra Calzona ed il Napoli appare inevitabile. Il commissario tecnico della Slovacchia è stato chiaro: l’accordo con i partenopei è relativo unicamente a questi mesi, ad oggi, la sua priorità resterebbe la selezione di Stanislav Lobotka e compagni.

Per questa motivazione tanti nomi sono stati accostati alla panchina azzurra. Dal sempreverde Vincenzo Italiano, che si è accordato con la Fiorentina per una separazione in estate, sino al sogno Antonio Conte, ad oggi la pista più ambiziosa ma allo stesso tempo maggiormente tortuosa. Tra i vari papabili, però, nelle ultime settimane sarebbe avanzata una vecchia conoscenza del club, Fabio Pecchia. L’ex centrocampista, già giocatore del Napoli e vice di Benitez nella sua gestione biennale napoletana, è stato accostato con forza al club di De Laurentiis.

L’allenatore del Parma, attualmente primo in Serie B a 65 punti e lanciatissimo verso la massima serie italiana, si è però espresso in merito. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da Parmalive.com:

“Tutto ciò che sta uscendo sul mio conto rappresenta una interferenza, interferenze che provano a minare il lavoro fatto nei diciotto mesi da quando sono a Parma, vanno gestite”.

Dichiarazioni chiare, esplicite, che provano ad allontanare qualsiasi tipo di rumors. Nonostante ciò, la sua candidatura resterebbe valida. Il tecnico, sarebbe vicino infatti alla sua seconda promozione consecutiva, a seguito di quella che ha permesso alla Cremonese di accedere alla Serie A l’estate del 2022, insomma, tanta gavetta per lui, che ad oggi sarebbe pronto per il grande salto. Staremo a vedere, a quanto pare, per ora, Pecchia sarebbe concentrato unicamente sul rettangolo verde, l’obiettivo Serie A è davvero troppo vicino per distrarsi.