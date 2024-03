Zielinski, dalla Polonia non è passato inosservato il gesto del Napoli: arriva l’attacco alla società!

I rapporti tra Piotr Zielinski ed il Napoli sono sempre più ai minimi termini: anche in patria sembrano essersene accorti.

Piotr Zielinski ed il Napoli, una storia d’amore lunga e oggettivamente bella. Nel lontano 2016 il polacco ed il team partenopeo si sono incrociati. Era l’estate tumultuosa dell’addio di Higuain, con tanto di passaggio alla Juventus, in pochi avrebbero pensato che quel ragazzo di belle speranze arrivato dall’Empoli avrebbe potuto incidere addirittura più del pipita, fresco vincitore del titolo di capocannoniere con tanto di record assoluto di goal.

Eppure, una Coppa Italia ed uno scudetto dopo, così è stato. Zielinski ha contribuito a scrivere una delle pagine più belle della storia calcistica di Napoli, ergendosi a colonna ed idolo dei tifosi, non è casuale che nella “sua” Quarto, sia ormai presente da circa un anno un murales gigante in suo onore.

Zielinski – Napoli, rapporti ai minimi termini: dalla Polonia non perdonano gli azzurri!

Nonostante ciò, ma soprattutto nonostante il no all’Arabia la scorsa estate, un rifiuto che lasciava presagire un lieto fine inusuale nel calcio moderno, al termine di questa nefasta annata, Zielinski dirà addio al Napoli. Ad aspettarlo a braccia aperte l’Inter di Simone Inzaghi, che attraverso il lavoro certosino del d.s Marotta è riuscita ad accaparrarsi l’ennesimo pezzo da 90 a parametro zero.

Una rottura con il Napoli sancita dallo stesso De Laurentiis, che nei mesi scorsi ha sottolineato esplicitamente quanto il lavoro dell’agente del giocatore abbia influito nel mancato accordo con il Napoli. Da quel momento, una escalation di decisioni ha contribuito ad incrementare le ombre attorno al rapporto tra Zielinski e lo stesso Napoli.

Prima qualche panchina, poi la decisione di tenere addirittura il calciatore fuori dalla lista Champions in favore di Traorè, infine, le prestazioni oggettivamente mediocri del ragazzo, da sempre umorale e vittima di una situazione oggettivamente difficile. Ad oggi, una separazione più “triste” sarebbe stata difficile da immaginare. Ne sono consapevoli anche in Polonia, dove attraverso Wprost Sport, hanno sottolineato un gesto emblematico da parte del club.

Secondo i colleghi polacchi, infatti, la scelta di congratularsi unicamente con Kvaratskhelia per la qualificazione ad Euro 2024 e non con Zielinski, rappresenta la ciliegina sulla torta ad un divorzio consumatosi nel peggiore dei modi. Specifichiamo, il Napoli si è complimentato con tutti i suoi giocatori, per Zielinski ha però postato unicamente un “freddo” articolo sul proprio sito, mentre attraverso i social hanno celebrato in maniera più “vistosa” il successo di Kvara.

Insomma, una situazione paradossale per un calciatore che solamente qualche mese fa culminava il suo “sogno” accasciandosi nell’Allianz Stadium di Torino. Che strana la vita, che strano il calcio.