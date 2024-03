Spalletti reagisce alla sentenza: la decisione su Acerbi

Il ct Spalletti ha preso la sua decisione su Acerbi a seguito della sentenza che lo ha assolto dalle accuse di razzismo.

La giornata di ieri è stata rappresentata dalla sentenza che ha assolto Acerbi dalle accuse di razzismo contro Juan Jesus. Una pronuncia che ha indignato l’ambiente napoletano, con la società che ha reagito con un durissimo comunicato, in cui ha evidenziato tutte le incongruenze in una simile pronuncia.

Per il Napoli, la decisione del giudice sportiva contraddirebbe il principio di maggiore probabilità dell’evento: il giudice sportivo infatti riconosce nella sua pronuncia una compatibilità della ricostruzione di Juan Jesus con la realtà, ma non suffragata da nessuna prova tangibile tale da accogliere la sua denuncia. Per questo il Napoli, ha preso la decisione di non presenziare più alle iniziative contro il razzismo proposte dalle istituzioni calcistiche, reputando quest’ultime come “iniziative di facciata”.

Ci si chiede, quindi, come abbia reagito a questa pronuncia il ct della Nazionale ed ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La reazione a caldo, concordata con il team della Nazionale e col calciatore, è stata quella di allontanare il giocatore dal ritiro della Nazionale dopo l’iniziale convocazione per le amichevoli americane contro Venezuela ed Ecuador.

La posizione di Spalletti dopo la sentenza che ha assolto Acerbi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore avrebbe accolto positivamente questa pronuncia, che gli consentirebbe di reintegrare il difensore dell’Inter nel giro azzurro. Acerbi verrà quindi convocato per i prossimi impegni dell’Italia e, a questo punto, anche per l’Europeo. Il quotidiano puntualizza anche come per il tecnico Acerbi rappresenti un elemento cardine su cui costruire la Nazionale che lotterà per difendere il titolo europeo conquistato nel 2021. Dunque il Commissario Tecnico della Nazionale italiana punta eccome sul difensore dell’Inter, che sarà tra i protagonisti dell’Italia ad Euro2024.

Una posizione che non sorprende, visto che Spalletti si era già espresso nel corso del ritiro dell’Italia, in cui aveva annunciato la sua vicinanza sia ad Acerbi che Juan Jesus. L’ex allenatore del Napoli guarda avanti, e si appresta ad affidare al centrale dell’Inter la guida della retroguardia italiana ai prossimi europei, vista la sua esperienza ed al suo temperamento. Ovviamente la posizione del C.T. dell’Italia crea divisione, visto che molti preferirebbero l’esclusione di Acerbi dalla Nazionale dopo quanto accaduto con Juan Jesus. La sentenza emanata che ha assolto il difensore dell’Inter ha portato Spalletti a far di necessità virtù, e per quel che Acerbi dà in campo, è imprescindibile per l’Italia, specialmente visto che si tratta degli Europei.