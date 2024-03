Osimhen via, spunta una stellina 2005 come sostituto: ecco chi è

In estate il Napoli saluterà con molta probabilità Victor Osimhen. Tra i papabili sostituti, spunta un gioiello classe 2005 che è finito nel mirino del Napoli.

Il mercato estivo del Napoli sarà molto importante e non andrà sottovalutato, visto che si dovranno fare diverse operazioni in entrata e in uscita. Oltre all’ormai certo addio di Piotr Zielinski, ci sarà probabilmente anche quello di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano sarà ceduto per una cifra da capogiro da De Laurentiis, che poi però dovrà sostituirlo adeguatamente. Nelle ultime ore, tra i possibili sostituti del bomber nigeriano è spuntato un giovane classe 2005 che sta stregando tutti.

Osimhen in uscita, il Napoli punta un classe 2005: ecco di chi si tratta

Mentre in casa Napoli ci si avvicina al big match contro l’Atalanta, continuano i chiacchiericci in merito al prossimo mercato del club campano. Dopo la scorsa sessione estiva piuttosto deludente, gli azzurri sono chiamati ad un mercato importante. Innanzitutto andranno effettuate le operazioni con i tempi giusti, e senza prolungare i discorsi verso la fine della sessione di mercato. In estate ci sarà quasi sicuramente la cessione di Victor Osimhen, che andrà sostituito tempestivamente. Sul taccuino della dirigenza del Napoli ci sono diversi attaccanti interessanti, ma nelle ultime ore ne è spuntato uno intrigante. Come riportato dal portale turco Sporx, il Napoli avrebbe messo nel mirino il classe 2005 Semith Kilicsoy, che milita nel Besiktas. Il diciottenne ha stregato i dirigenti azzurri, che starebbero pensando di puntare su di lui per sostituire l’attaccante nigeriano. Il giovane attaccante turco ha sorpreso gli osservatori del Napoli che si trovavano in Turchia per seguire da vicino il terzino Kadioglu.

Nonostante la giovane età, Kilicsoy ha già messo a referto 10 reti in 27 presenze con la maglia del Besiktas. In patria si parla tanto bene di Kilicsoy, che è visto tra i migliori talenti turchi insieme allo juventino Yildiz. Il rendimento impressionante del giovane attaccante turco non ha stupito solamente il Napoli. Difatti oltre agli azzurri, su Kilicsoy c’è anche il forte interesse dell’Arsenal. Il club di De Laurentiis potrebbe però strappare il giovane turco ai Gunners con i soldi che si ricaveranno dalla cessione di Osimhen. Attualmente il valore di Kilicsoy si aggira al di sotto dei 10 milioni di euro, ma il prezzo è destinato a salire nelle prossime settimane se il turco manterrà questo rendimento. Una cifra che non dovrebbe creare problemi al Napoli, che potrebbe investire anche qualcosa in più per portare in azzurro Kilicsoy e affidargli il ruolo che lascerà Victor Osimhen.