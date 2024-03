Napoli-Atalanta, ufficiale la squadra arbitrale: la designazione completa

Con la sosta delle Nazionali terminata, è tempo di ripresa per il campionato, con il Napoli che sfiderà l’Atalanta. Ufficializzata la squadra arbitrale dell’incontro.

Anche l’ultima sosta delle Nazionali di questa stagione è terminata, con il campionato che può dunque riprendere e avviarsi verso la conclusione. Il Napoli proverà a fare di tutto per raggiungere un posto nella prossima Champions League, iniziando la rincora già dalla gara di sabato contro l’Atalanta.

Gli azzurri ospiteranno i bergamaschi al Maradona, che probabilmente dovranno fare a meno di diversi giocatori importanti a causa dei loro infortuni. Intanto è stata ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro.

Napoli-Atalanta: ufficializza la squadra arbitrale del big match

Nella giornata odierna, tutti gli azzurri partiti per i ritiri delle loro Nazionali, dovrebbero fare ritorno a Napoli e aggregarsi al gruppo squadra. Al loro rientro, ognuno sarà valutato attentamente dallo staff medico del Napoli, che capirà quali sono le energie e le condizioni dei vari azzurri. Maggiore attenzione ci sarà sulle condizioni di Kvaratskhelia, uscito a causa di un problema fisico nel match contro la Grecia. Dopo di che, si continuerà la preparazione verso la gara contro l’Atalanta, in programma sabato alle 12:30 al Diego Armando Maradona. L’AIA ha diramato la squadra che dirigerà l’incontro tra le due squadre. Il direttore di gara sarà Luca Pairetto di Torino, che sarà coadiuvato dagli assistenti Colarossi-Garzelli. Il quarto uomo sarà Gualtieri, mentre VAR ed AVAR saranno rispettivamente Valeri e Di Bello. Come di consueto, il Napoli ha analizzato tutti i precedenti in cui è stato diretto l’incontro dall’arbitro Pairetto.

Dal comunicato del Napoli è possibile notare come il fischietto di Torino abbia già diretto 10 volte il club campano. In questi dieci incontri, sono arrivate 8 vittorie per gli azzurri, 1 pareggio ed una sconfitta. Parziale positivo per il Napoli con l’arbitro Pairetto, che ha diretto spesso incontri degli azzurri vincenti. Ovviamente l’auspicio del Napoli è che questo andamento sia confermato anche sabato, visto che si affronterà l’Atalanta. Il match è praticamente uno scontro diretto nella corsa ad un posto in Champions League, in cui il Napoli potrebbe sorpassare i bergamaschi, oppure distaccarsi ulteriormente dal 4/5 posto. Molto passerà anche dalla condizione fisica degli azzurri rientrati dalle Nazionali, che dovranno recuperare le energie dopo le ultime fatiche. Tiene ancora banco anche la questione attorno alle condizioni di Victor Osimhen, che continua nel suo lavoro personalizzato. I prossimi allenamenti e la conferenza della vigilia di Francesco Calzona chiariranno gli ultimi dubbi sulle condizioni della squadra verso il big match contro la Dea.